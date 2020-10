Veldmate na gelijkspel Go Ahead Eagles: "Weer 6-0 hadden we natuurlijk liever gehad"

Jeroen Veldmate kan leven met het punt dat Go Ahead Eagles overhield aan het doelpuntloze duel met Excelsior. In De Adelaarshorst maakte de Deventer ploeg afgelopen maandag nog gehakt van NAC Breda (6-0), maar die scherpte ontbrak vanmiddag tegen de Rotterdammers.

"Weer 6-0 hadden we natuurlijk liever gehad, maar Excelsior is wel een ander elftal dan het NAC waar we afgelopen week tegen hebben gespeeld", steekt Veldmate van wal. "De kansen waren vandaag schaars, dat was tegen NAC natuurlijk een stuk beter. Toen creëerden we veel meer kansen en dan kun je een tegenstander bij de strot pakken. Dat ging vandaag minder."

Kansen

Toch had Go Ahead Eagles wel degelijk kansen op de openingstreffer. "Met name in het tweede gedeelte van de eerste helft. We kwamen er beter doorheen en kregen wat aardige mogelijkheden. Maandag gingen dat soorten ballen erin. Dan sta je met veel meer vertrouwen op het veld en druk je echt door", vervolgt de kapitein.

Punt koesteren

Voor Veldmate en consorten was het alweer de vierde puntendeling van het seizoen. "Je gaat de wedstrijd niet in om voor een punt te spelen. Maar een wedstrijd ontwikkelt zich en als je op een gegeven moment voelt dat je twijfelt of het er nog inzit, moet je een punt koesteren. Dat hebben we vrij aardig gedaan", aldus Veldmate.