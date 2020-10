Effectief FC Twente slacht lamgeslagen PEC Zwolle

FC Twente heeft zich tot winnaar gekroond van het Overijsselse onderonsje met PEC Zwolle. In De Grolsch Veste was de ploeg van trainer Ron Jans uiterst effectief en maakte het dankbaar gebruik van onder meer kapitale blunders van PEC-schlemiel Thomas Lam. Het werd uiteindelijk 5-1.

Ondanks dat PEC Zwolle in het eerste bedrijf verreweg het meeste balbezit had, beter voetbalde en FC Twente maar enkele keren in de buurt van de vijandige zestien zag komen, stond het na 45 minuten voetballen wel 3-0 in Enschede. En dat was niet vanwege groots veldspel van de thuisploeg.

Blunders Lam

De eerste twee Twentse doelpunten kwamen tot stand na grove fouten van captain Lam, die na een schorsing en knieblessure zijn rentree in de basis niet snel zal vergeten. Hij hielp zijn oude club flink in het zadel, want Menig en Danilo profiteerden optimaal van het geschutter van de Fin.

Toen Brama na een halfuur met een wereldgoal ook nog de 3-0 op het scorebord zette, was Stegeman er klaar mee: Lam mocht nog voor het rustsignaal douchen.

Op dezelfde voet verder

FC Twente ging na de thee vrolijk verder waar het gebleven was, want amper vijf minuten onderweg in de tweede helft was het wéér raak voor de Enschedeërs. PEC-goalie Zetterer gooide de bal richting niemandsland en kon het leer luttele seconden later uit het net vissen. Via Oosterwolde en Danilo werd Cerny in stelling gebracht en laatstgenoemde wist wel raad met dit buitenkansje: 4-0.

Eretreffer

De equipe van Jans vond het vervolgens wel welletjes en spaarde het elftal van Stegeman. Danilo liet na zijn tweede te maken en ook Bosch had zichzelf op het scoreformulier kunnen zetten. Tot een treffer van PEC kwam het nog wel. Reijnders rondde een voorzet van Drost op fraaie wijze af en redde daarmee de Zwolse eer. Het slotakkoord was voor FC Twente-debutant Luka Ilic. Koud in het veld bepaalde hij de eindstand op 5-1.

FC Twente - PEC Zwolle 5-1

1-0 Menig (5)

2-0 Danilo (29)

3-0 Brama (34)

4-0 Cerny (51)

4-1 Reijnders (74)

5-1 Ilic (84)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Pierie



FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie (Staring/69), Oosterwolde (Smal/69); Brama, Bosch (Ilic/83), Roemeratoe (Zerrouki/88); Cerny (Dervisoglu/83), Danilo, Menig

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Lam (Doué/36), Nakayama; Strieder (Van den Belt/59), Reijnders, Huiberts (Lagsir/77); Leemans (Drost/59), Reza (Van Duinen/46), Pherai.

