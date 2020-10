Keeperssores bij Heracles: na Blaswich ontbreekt nu ook Brouwer

Het is nog maar de vraag wie er zondag tegen FC Utrecht op doel staat bij Heracles Almelo. Janis Blaswich zit al langere tijd in de lappenmand, maar er kan morgen ook geen beroep worden gedaan op reservegoalie Michael Brouwer.

Trainer Frank Wormuth wil nog niet laten weten wie er zondag onder de lat staat op Erve Asito. Wel keert Robin Pröpper terug in de wedstrijdselectie. De captain ontbrak de afgelopen twee wedstrijden nadat hij positief testte op corona. "Maar hij begint wel op de bank", zegt Wormuth, die zelf ook positief is getest. "Ik heb wat milde klachten, alleen een beetje hoofd- en keelpijn. Maar voor de rest gaat het goed met me."

Motivatievideo

Wormuth zit dus in quarantaine en kijkt de wedstrijden vanuit huis. "De spelers spreek ik alleen via Zoom of WhatsApp, met de trainers heb ik elke dag een online bespreking." De trainer probeert op allerlei manieren zijn steentje bij te dragen. "Ik heb een motivatievideo gemaakt, maar dat is natuurlijk wat anders dan wanneer ik voor de spelers sta."

Ziekenboeg

Het zijn niet alleen Brouwer en Blaswich die morgen ontbreken. "Ook Szöke, Amissi, Kiomourtzoglou, Lunding zijn geblesseerd of ziek", aldus Wormuth, die hoopt zo spoedig mogelijk weer langs de lijn te staan. "Het is afwachten of ik er volgend weekend tegen VVV-Venlo bij ben."

