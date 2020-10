Drommel wil niets weten van 'geflatteerde zege': "Als je 5-1 wint, is het altijd goed, toch?"

Joël Drommel houdt logischerwijs een goed gevoel over aan de ruime zege die FC Twente vanavond boekte op PEC Zwolle. In Enschede was de thuisploeg enorm effectief en werden Zwolse fouten genadeloos afgestraft: 5-1. Van een 'geflatteerde overwinning' wil de goalie dan ook niets weten.

"PEC begon heel goed, ze waren het eerste kwartier voetballend sterk. Maar toen wij ons eerste doelpunt maakten, kwam er vertrouwen in de ploeg. Daarna profiteerden we ook nog van een fout van Thomas Lam. En dan ga je ineens met een 3-0 voorsprong de rust in", zegt Drommel na afloop.

Heerlijke save

FC Twente speelde vanaf dat moment een gewonnen wedstrijd. "Dat mochten we niet meer uit handen geven." Toch had PEC ook kunnen scoren in de eerste helft, maar Drommel voorkwam met een fraaie redding dat Reijnders voor de gelijkmaker zorgde. "Ik keek hem terug in de rust, het was een heerlijke save."

Clean sheet

Zonder groots te spelen, werd PEC ruim opzij gezet. "Als je 5-1 van PEC wint, is het altijd goed, toch? Ze hadden wel wat kansen, maar geen grote. Als keeper baal ik dat ik er nog eentje om de oren krijg, want je wilt gewoon voor een clean sheet gaan", aldus Drommel.