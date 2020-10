Stegeman over vroege wissel Lam: "Psychologische schade? Het is toch geen kleuter?"

John Stegeman heeft geen goed woord over voor de wijze waarop PEC Zwolle vanavond de doelpunten weg heeft gegeven op bezoek bij FC Twente. In De Grolsch Veste gingen de Zwollenaren met maar liefst 5-1 onderuit, mede dankzij twee grove fouten van captain Thomas Lam.

"Wat ik net heb gezegd in de kleedkamer? Dat ga ik hier niet herhalen", zegt Stegeman. "Hoe ik deze wedstrijd heb beleefd? Als een kansloze avond. De tegenstander pakt drie cadeautjes van ons uit, dan speel je een kansloze wedstrijd. Klaar."

Thomas Lam

Lam was de schlemiel van de avond, met blunders bij de 1-0 en 2-0. Stegeman greep nog voor de rust in en haalde hem naar de kant. "We zijn hier niet met peutervoetbal bezig, of wel? Eén fout vind ik al te veel, zeker voor een international. Psychologische schade? Het is toch geen kleuter? Hij is Fins international en heeft driehonderd wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld", luidt het vervolg.

Foutenfestijn

Volgens Stegeman heeft PEC de forse nederlaag met name aan zichzelf te danken. "We hebben vier echte fouten gemaakt en bij die mooie goal van Brama dekken we gewoon niet. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid, ik stel de spelers op. We speelden aardig voetbal, maar het levert weinig op", aldus de oefenmeester.