Heracles Almelo verrast met ruime zege op FC Utrecht

Heracles Almelo heeft vanmiddag een verrassende zege geboekt op FC Utrecht. In Almelo speelde de thuisploeg een ijzersterke pot, dat resulteerde in een ruime 4-1 winst tegen de Domstedelingen, die dit seizoen nog niet hadden verloren. Rai Vloet was met drie treffers de grote man bij Heracles.

Bij Heracles zat de teruggekeerde captain Robin Pröpper op de bank, maar de Almeloërs moesten het wel wederom stellen zonder trainer Frank Wormuth en Orestis Kiomourtzoglou, die positief zijn getest op corona. Tot overmaat van ramp bleek ook reservedoelman Michael Brouwer te ontbreken, terwijl eerste goalie Janis Blaswich al langere tijd buitenspel staat. De debuterende Koen Bucker stond daardoor onder de lat.

Razendsnelle voorsprong

Maar reddingen hoefde de 24-jarige goalie, in 2018 overgekomen van AZ, de eerste helft niet te verrichten. Heracles was verrassend heer en meester en ging met een 2-0 voorsprong aan de thee. Al na twee minuten opende Vloet op aangeven van Van der Water de score. Een hoekschop werd verkeerd ingeschat door FC Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis, waarna Vloet van dichtbij binnen kon tikken.

Van der Water op dreef

Aangever Van der Water was op dreef en creëerde een vloedgolf aan mogelijkheden. Nadat meerdere kansen onbenut werden gelaten, was het de smaakmaker die het heft in eigen hand nam. Op slag van rust werd Van der Water vogelvrij gelaten en kopte hij de 2-0 tegen de touwen. Ditmaal waren de rollen omgedraaid, Vloet was de aangever.

Met maar liefst drie verse krachten binnen de lijnen en niet veel later de wissel van voormalig FC Twente-aanvaller Eljero Elia, probeerde FC Utrecht het tij te keren. Aanvankelijk met succes. Higler legde de bal op de stip na een knullige overtreding in de zestien van Rente. Vanaf elf meter was het vervolgens een koud kunstje voor specialist Gustafson.

Hattrick Vloet

De aansluitingstreffer werd echter razendsnel ongedaan gemaakt. Rente stuurde Vloet de diepte in. Via het been van Janssen vloog de bal over Nijhuis heen in het doel: 3-1. Even later voltooide Vloet zijn hattrick. Szöke stuitte nog op Nijhuis, maar in de rebound liet de nummer tien van Heracles de sluitpost van FC Utrecht kansloos en bepaalde hij de eindstand op 4-1.

Heracles Almelo - FC Utrecht 4-1

1-0 Vloet (2)

2-0 Van der Water (45)

2-1 Gustafson (62/pen)

3-1 Vloet (64)

4-1 Vloet (71)

Arbiter: Higler

Geel: Rente, Szöke; Ramselaar

Heracles Almelo: Bucker; Breukers, Rente, Knoester, Hardeveld; Schoofs, Vloet, Bijleveld; Van der Water (Cijntje/90+1), Szöke (Bakis/79), De la Torre (Burgzorg/87).

FC Utrecht: Nijhuis; Van der Maarel (Troupée/46), St. Jago (Janssen/46), Hoogma, Warmerdam; Maher, Van de Streek, Gustafson; Ramselaar (Van Overeem/78), Sylla (Kerk/46), Elia (Boussaid/57).

Bekijk hier de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie en hier de statistieken van Heracles Almelo.