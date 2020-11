Speciaalbiertjes in plastic flessen; creatief ondernemen in coronatijd

"Toen ik hoorde dat de horeca nog langer op slot bleef, had ik geen zin om mijn dure voorraad speciaalbier door de gootsteen te spoelen", vertelt de horecaondernemer in zijn café De Sluus in het centrum van Zwartsluis.

"Dus ik heb een heleboel plastic flessen besteld, die ik met behulp van een klein beetje stikstof met bier kan vullen. Door het koolzuurgas onder in de fles schuimt het bier niet alle kanten op als ik de plastic flessen vol tap."

Zijn creatieve idee slaat aan bij klanten, want Postma had z'n aangebroken voorraad speciaal bier binnen een dag verkocht. "Iedereen is enthousiast, mensen komen in grote getale hiernaartoe, kunnen proeven welk biertje ze in de fles willen tappen en genieten daarna heerlijk thuis van een lekker speciaalbier tegen een prima prijs."

Speciaal bier in plastic flessen (Foto: Marielle Beumer)

Afhaalconcept

De verkoop van de biertjes gebeurt uitsluitend op basis van een afhaalconcept. Met inachtneming van alle coronamaatregelen gaat het café op vrijdag- en zaterdagmiddag even open. Klanten mogen dan één voor één naar binnen om hun tapbiertje uit te zoeken en in de plasticfles mee naar huis te nemen.

Inmiddels verkoopt Postma ook de biervoorraden van collega-horecaondernemers uit de regio. "We worden er niet rijk van, maar dat is ook niet de intentie. Het is gewoon leuk voor de gast, die heeft voor een klein prijsje een lekker biertje en wij hoeven de voorraad niet weg te gooien, en komen een klein beetje uit de kosten, zo heeft iedereen er wat aan"

Speciaal bier in plastic flessen (Foto: Marielle Beumer)

Overleven

De horecaondernemer heeft er geen enkel probleem mee om z'n creatieve idee met andere ondernemers te delen. "We moeten met z'n allen overleven, met de hele horeca en niet alleen Thijs Postma van café De Sluus, dus ze mogen het idee gerust van mij jatten."

