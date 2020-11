Twents Jeugd Harmonie Orkest wint KNMO Award 2020

De KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) wil innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren door vernieuwende initiatieven te belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in aanmerking voor de KNMO Award, waarvoor drie geldprijzen beschikbaar worden gesteld. Naast creativiteit en artisticiteit is ook de impact van het project één van de beoordelingscriteria. Gekeken wordt naar de beleving bij het publiek en muzikanten, en of de interactie en communicatie die van de activiteit uitgaat een blijvend effect heeft.

Geïnspireerd door boek Erik of het klein insectenboek

De muziektheaterproductie insecTJHOtel van het Twents Jeugd Harmonie Orkest is geïnspireerd door het boek Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans. Ter voorbereiding werd door het orkest een concertreis naar Zuid-Frankrijk gemaakt, waar gewerkt werd aan de muzikale invulling, het decor en de kostuums. Tevens werd er een bezoek gebracht aan het Dali Museum in Figueres in Spanje, om inspiratie op te doen. Die inspiratie is terug te vinden in het decor, dat bestaat uit surrealistische weergaven van de kunstuitingen van Dali. En speciaal voor dit project schreef Tjeerd Nijhof het muziekstuk “World of Insects”

Tijdens de door 650 personen bezochte voorstelling nam het Twents Jeugd Harmonie Orkest, bestaande uit 70 muzikanten, het publiek mee in de wereld van Erik. De hoofdpersoon ontmoet verschillende insecten en deze komen tot leven in een aansprekend en verrassend verhaal. De muzikanten en acteurs bewegen op muziek in diverse vormen over het toneel. Het orkest verandert in een krioelende mierenhoop.

Scholen zagen voorstelling

Voor basisscholen werd een lesbrief opgesteld en leerlingen kregen een uitnodiging om de voorstelling bij te wonen. Daarnaast bezochten orkestleden met hun instrument in insectenkostuum de scholen.

Muziekvereniging Armonia is trots op haar jeugdorkest en blij met de waardering. Het plezier dat de leden zelf hebben met het opzetten en uitvoeren van hun muziektheaterproducties is met succes overgebracht op het publiek.