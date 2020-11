Een dag na FC Twente - PEC Zwolle: de ene captain de held, de andere de schlemiel

FC Twente speelde niet eens groots, aan de bal was PEC zelfs beter. "Maar bij de rust is het wel 3-0. En dat is natuurlijk wel lekker", zegt een stralende Brama. "PEC Zwolle maakte fouten, dat klopt, maar dat deden ze wel onder druk van ons. Daar ligt onze kracht. Als wij druk geven op de helft van de tegenpartij moet er snel gehandeld worden. Wanneer dat niet gebeurt, maken wij het direct af."

Rampzalige avond

De eerste twee treffers van de Enschedeërs kwamen voort uit geschutter van Lam, die eindelijk weer eens in de basis kon beginnen na een schorsing en blessureleed. "Een rampzalige avond. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Een complete offday. Door mij verliezen we deze wedstrijd. Twee fouten worden keihard afgestraft. Dat mag niet gebeuren. Het is de eerste keer en hopelijk ook de laatste."

Wereldgoal

Voor Brama was het eveneens een avond om nooit te vergeten, maar wel op een volkomen andere manier. Met een geweldige volley uit een corner van Vaclav Cerny, tilde hij de stand nog voor de rust naar 3-0. "Ik kan zo snel geen mooiere goal van mij bedenken", glundert de routinier.

Wissel Lam

Na de 3-0 van Brama had PEC-trainer John Stegeman genoeg gezien: exit Lam. "Als je dat bord omhoog ziet gaan, weet je dat je gewisseld wordt", aldus Lam, die zich echter wel kan vinden in de keuze van Stegeman. "Volkomen terecht, als je twee fouten maakt. Ik acccepteer het, maar fijn is het natuurlijk niet", besluit hij.