Bestuurslid Topturnen Oost Nederland Arnold Witjes doet boekje open over angstcultuur

"Het gedrag van de coach, het creëren van een angstcultuur door de coach met daarbij de vrees voor sancties, de ‘totale controle’ over het dagelijks leven geeft bij de sporter een voortdurende (negatieve) stresssituatie." Dit is een zin uit de schriftelijke bijdrage van Oldenzaler Arnold Witjes, bestuurslid Topturnen Oost Nederland aan de hoorzitting van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over (on)veiligheid in de turnsport.

Witjes is vanaf 2003 tot nu nu bestuurslid van Topturnen Oost Nederland. Volgens hem heeft hij tijdens het Nederlands Kampioenschap 2006 in Nijmegen tegenover de KNGU topsportmanager zijn verontrusting uitgesproken over de situatie en ontwikkelingen van het dames topsportturnen in Nederland en in het bijzonder bij KNGU Steunpunt TON Oldenzaal.

Onderzoek gestart

In november 2006 werd vervolgens een onderzoek gestart bij KNGU Steunpunt Oldenzaal. Dit onderzoek werd als pilot aangemerkt en diende als opstart naar het breder inventariseren van de situatie binnen de drie andere KNGU steunpunten van het dames topturnen. Volgens Witjes werden ook onderzoeken gedaan bij de steunpunten Zoetermeer, Nijmegen en Heerenveen en bleef het vervolgens stil.

"Ook bij navraag in 2009 en 2010 bleef het stil", stelt Witjes. "Het eindrapport 2008 van het NOC*NSF over de vier KNGU Steunpunten is nooit gepubliceerd en de betrokken organisaties hebben tot op de dag van vandaag het eindrapport niet ontvangen. Het NOC*NSF rapport 2008 is bij de KNGU niet bekend."

'Angstcultuur en machtsmisbruik'

Witjes zegt wel een verklaring te hebben voor de angstcultuur binnen het damesturnen. "Omdat de KNGU (en het NOC*NSF) vanaf 2009 – landelijk breed - géén gevolg heeft gegeven aan de bevindingen en adviezen/aanbevelingen welk in het NOC*NSF eindrapport 2008 worden genoemd, heeft er in grote mate aan bijgedragen dat nog vele jaren een angstcultuur en machtsmisbruik konden voortduren binnen het topturnen in Nederland. "

Volgens het bestuurslid van Topturnen Oost Nederland was er een voortdurende angst bij de jonge sporters. "De angst wordt nog eens verhoogd wanneer een dreigement van de coach - en/of in zijn ogen negatieve gedrag van de sporter - kan leiden (en leidt) tot gevolgen/straffen/sancties, zoals controleren, bodyshaming, negeren, groepsvernedering, buitensluiten. Deze ‘chronische’ angst doet vele sporters hun mond dichthouden, zwijgen, liegen, ontkennen en vermijden."

'Voortdurende stresssituatie'

En hij gaat verder. "Het gedrag van de coach, het creëren van een angstcultuur door de coach met daarbij de vrees voor sancties, de ‘totale controle’ over het dagelijks leven geeft bij de sporter een voortdurende (negatieve) stresssituatie. Deze jarenlange angst/stress grijpen ernstig in op de sociale- en emotionele ontwikkeling van de jonge sporter, zoals omgang/relaties, ontwikkelen van emoties/gevoelens en zelfvertrouwen/zelfbeeld."

Witjes sluit zijn schriftelijke bijdrage af met een veelzeggende zin: "De jarenlange angstcultuur en machtsmisbruik, welk ‘grensoverschrijdend gedrag’ (ver) te boven gaat, heeft in de jaren 2003-2013 bij vele jonge sporters grote psychische en/of fysieke schade aangericht."