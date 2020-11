Loopgravenoorlog zorgdirecteur en curator over geschuif met personeel failliet bedrijf

De directeur van het omstreden Harmoniezorg heeft vlak voor het faillissement via een opvallende constructie zijn personeelsleden doorgeschoven naar een van zijn andere zorgbedrijven. De curator heeft hierover opheldering geëist. Intussen zijn zorgdirecteur Çoskun Turgut en de curator met elkaar in een loopgravenoorlog verwikkeld geraakt.

Dat bijkt uit het nieuwste openbare faillissementsverslag. Uit dit verslag wordt bovendien duidelijk dat het bedrag dat Enschede en Hengelo aan zorggeld van Harmoniezorg terugeisen, is opgelopen tot bijna zes ton.

'Mismanagement'

Zoals eerder gemeld had curator Philippe Schol aangekondigd dat hij een procedure zou opstarten tegen de directeur van Harmoniezorg uit Hengelo. Volgens de curator was het zorbedrijf failliet gegaan door mismanagement en onbehoorlijk bestuur. Reden voor de curator de financiële schade persoonlijk op de zorgdirecteur te verhalen.

Opheldering geëist

Uit het eind vorige week gepubliceerde faillissementsverslag blijkt dat de curator opheldering van zorgdirecteur Turgut heeft geëist over een opmerkelijke constructie. Turgut heeft zijn personeel namelijk vlak voor het bankroet ontslagen en in dienst laten treden bij de Stichting Dagbesteding Twente, waar de zorgdirecteur eveneens aan het roer stond. Vervolgens werd het personeel op papier weer uitgeleend aan Harmoniezorg.

De curator wilde van de directeur meer weten over financiële achtergronden van deze constructie, onder andere als het gaat om de fiscale gevolgen rond de salarissen.

Volgens de curator heeft de zorgdirecteur hierover echter onvoldoende opheldering kunnen verschaffen. Tegelijk heeft de directeur laten weten dat hij hierover niets meer wenst te verklaren en dat de curator daarvoor een gerechtelijke procedure zal moeten opstarten. De curator overweegt dit nu.

Lease-Tesla

In zijn onderzoek naar de achtergronden van het bankroet van Harmoniezorg, in april dit jaar, was de curator eerder al op een aantal opmerkelijke situaties gestuit. Zo had de zorgdirecteur vlak voor het faillissement een Tesla 3 geleased. Deze auto was weliswaar weer ingeleverd, maar de maatschappij zat met een strop van 28 mille.

Zoon verdiende meer dan directeur zelf

Daarnaast bleek dat de zorgdirecteur in januari 2019 zijn zoon in dienst had genomen die een hoger salaris ontving dan de directeur zelf. De curator schreef dit "opvallend" te vinden.

Beslag gelegd

Voor de curator waren zijn bevindingen aanleiding de zorgdirecteur persoonlijk verantwoordelijk te houden voor de schade door het faillissement. Vooruitlopend daarop had de curator beslag laten leggen op diverse bezittingen van de directeur.

Loopgravenoorlog

De curator en de zorgdirecteur lijken nu echter verwikkeld geraakt in een regelrechte loopgravenoorlog.

Uit het nieuwste faillissementsverslag blijkt namelijk dat de zorgdirecteur de tegenaanval heeft geopend richting curator Schol. Zo heeft hij een advocaat in de arm genomen die bij de brancheorganisatie voor curatoren een klacht heeft ingediend tegen Schol. Bovendien heeft deze advocaat zich bij de rechter-commissaris beklaagd over de beslagen die de curator heeft laten leggen op de persoonlijke bezittingen van de zorgdirecteur.

Beide klachten zijn overigens niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard.

Strafrechtelijke aangifte

De curator schrijft op zijn beurt dat hij bezig is met een strafrechtelijke aangifte. Daarbij gaat het onder meer om bedrieglijke bankbreuk.

Bovendien zegt de curator meerdere pogingen te hebben gedaan om via de rechter-commissaris in het bezit te komen van bepaalde stukken van Harmoniezorg, maar weigert Turgut die af te geven. Aanleiding voor Schol aangifte te doen van het niet voldoen aan de informatieplicht door de zorgdirecteur.

Zorggeld teruggeëist

Los van deze procedures werd eerder al bekend dat de gemeenten Enschede en Hengelo voor ruim 550.000 euro aan zorggelden terugeisen van Harmoniezorg. Dit bedrag is intussen opgelopen tot bijna zes ton.

De gemeenten hadden destijds een cliëntenstop afgekondigd omdat het zorgbureau niet voldeed aan de financiële eisen en onvoldoende gekwalificeerde zorg leverde.