Paarden bekende vloggers losgebroken en gewond na vuurwerkbom in Hengelo

"Even leek het erop dat ze zelfs het spoor zouden oversteken. Ik hield mijn hart vast." Maartje Harms is een bekendheid in de paardenwereld. Samen met haar vriendin Nynke Asbroek runt ze het Youtubekanaal Zaressa, goed voor 25.000 abonnees. De paarden van de twee, merrie Contessa en ruin Max, liepen fors verwondingen op door hun uitbraak.

Diepe wonden in het been van de ruin Max (Foto: Maartje Harms)

Prikkeldraad

De twee sleepten een heel hekwerk met prikkeldraad mee in hun vlucht voor het kabaal van het vuurwerk. "We verzorgen de wonden nu een paar keer per dag, ook hebben ze antibiotica en pijnstillers gekregen." Het risico bestaat dat de wonden gaan ontsteken en er zogenoemde Einschuss ontstaat, Olifantspoot, waardoor het dier kreupel kan worden. Ook maken Maartje en Nynke zich zorgen over de psychische gevolgen voor de paarden.

Maartje en Nynke bij het prikkeldraad dat de paarden verwondde. (Foto: )

Maartje en Nynke gaan nu hun bekendheid inzetten om voor een vuurwerkverbod te pleiten en meer controles. "Voor oud en nieuw kunnen we ons nog voorbereiden, dan houden we de paarden binnen en zijn we bij ze. Maar verder moet het echt afgelopen zijn met dat vuurwerk." Op hun social media-kanalen krijgen de twee veel reacties, vooral ook van mensen die ook dieren hebben die door vuurwerk getraumatiseerd, verwond of zelfs overleden zijn.

Aangifte

Via camerabeelden van naastgelegen voetbalclub BWO hopen de dames de daders nog te kunnen achterhalen. "Het waren twee jonge jongens. Waarschijnlijk hadden ze geen idee van wat ze veroorzaken, maar we willen juist dat ze dat wel weten." Als ze meer weten over de identiteit van de jongens willen de twee aangifte doen.