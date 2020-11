Een nieuw seizoen van Het Groene Oosten van start

Scheurende Porsches, vallende CV-ketels en mondkapjes van gerecyclede tampons; Het Groene Oosten gaat weer van start! Al acht jaar laat de serie zien dat duurzaam leven niet saai of suf is, maar juist leuk en logisch. Vanaf dinsdag 3 november om 17.40 uur zie je bij TV Oost dat Overijssel niet stil zit, maar juist actief werkt aan een duurzame toekomst!

Presentator André van der Zee gaat ook dit jaar weer kriskras door Overijssel. Zo test hij samen met de politie de Porsche Taycan, bezoekt hij de studenten van de UT die druk werken aan hun Electric Superbike en gaat hij op pad met de maaiers van het waterschap. Verder is er in de serie aandacht voor de kansen en mogelijkheden rondom de deelauto en waterstof in de provincie Overijssel. En hoe zit het met bio-energie? Is het nou duurzaam of niet? Allemaal vraagstukken die aan bod komen.

Tips en Groene Vloggers

De serie zit weer boordevol tips en experts die alles weten over nieuwe energie, landbouw, natuur, voeding, circulariteit en mobiliteit. Partijen als Nieuwe Energie Overijssel, waterschappen, Natuur en Milieu Overijssel en lokale en provinciale overheid werken samen met inwoners om versneld een substantiële bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig Overijssel. Ook dit seizoen worden we in elke aflevering weer geïnspireerd door Groene Vloggers. Zo test Marianne Hutten hoe het is om helemaal geen shampoo meer te gebruiken en laat Danya Weevers zien hoe je een mondkapje maakt van gerecyclede tampons.

Het Groene Oosten zie je vanaf dinsdag 3 november elke dinsdag én zaterdag om 17.40 uur op TV Oost. De uitzending wordt op beide dagen elk uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk de uitzending terug op www.rtvoost.nl/tv/gemist . Online via www.hetgroeneoosten.nl is aanvullende informatie te vinden.