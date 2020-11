Gevonden pups Deventer bij gastgezin, crowdfunding voor verzorging

"De navelstrengetjes zaten er nog aan", vertelt Carmen Silos van dierenasiel De Kuipershoek uit Deventer. "Bij binnenkomst in het asiel hebben wij de hondjes daarom eerst opgewarmd. Pasgeboren hondjes kunnen hun temperatuur nog niet goed reguleren. Daarna zijn de pups overgebracht naar een gastgezin waar ze alle nodige zorg krijgen."



De Stafford-pups krijgen daar acht keer per dag de fles. Hoewel ze volgens Silos 'redelijk aansterken' loopt de ontwikkeling van één van de pups nog wat achter. "Het is spannend hoe zich dat de komende dagen zal ontwikkelen."

Impact

De drie beestjes werden vorige week in een kinderrugzak aangetroffen, achter het station van Deventer. Wie de tas daar heeft gedumpt is nog onduidelijk. "Deze hele situatie heeft zeker impact op ons", vertelt Silos. Want hoewel de dierenbescherming er snel bij was, waren de pups bijna onderkoeld geraakt. "Zo jong kunnen ze zichzelf nog niet warm houden", legt ze uit.

Crowdfunding

Toch is ze niet boos op de dader. "Je weet niet met welke reden de tas daar is neergelegd. Maar het is vooral onnodig. We helpen namelijk graag als iemand in zo'n situatie zit."

Omdat de verzorging van de dieren flink in de papieren loopt, is er een crowdfunding opgezet. Daarmee is inmiddels al zo'n 3.500 euro opgebracht. Het geld is nodig voor de inentingen en verzorging bij de dierenarts.