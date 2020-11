Aanslag op Enschedese curator: jaar na dato nieuwe ontwikkelingen

Komende vrijdag is het exact een jaar geleden dat Philippe Schol zwaargewond raakte toen hij werd beschoten bij het uitlaten van zijn dobermann, in de buurt van zijn woning in de Duitse grensplaats Gronau. De daders namen hem vanuit een zilvergrijze Volkswagen Polo onder vuur. Het slachtoffer raakte levensbedreigend gewond, maar overleefde de aanslag.

Nieuwe ontwikkelingen

Een jaar na dato zijn er nieuwe ontwikkelingen, zo meldt de politie vanmiddag. Een woordvoerster wil nog niet kwijt wat die zijn.

Vooralsnog lijkt er echter geen sprake van een doorbraak in de zaak of dat er aanhoudingen zijn verricht.

Dat de politie de nieuwste ontwikkelingen voor het voetlicht brengt in het tv-programma Opsporing Verzocht, duidt er namelijk eerder op dat er nieuw beeldmateriaal beschikbaar is dat van belang kan zijn voor het onderzoek.

Beveiliging

Meteen na de aanslag werd destijds de link gelegd tussen de aanslag en het onderzoek van Schol naar de achtergronden van het faillissement van de sportschool Olympic Gym. Nadat de curator op een gegeven moment werd bedreigd, kreeg hij beveiliging van de politie.

Intimiderend gesprek

In mei dit jaar gaf justitie nog beelden vrij van twee mannen, die in januari vorig jaar naar binnen waren gegaan bij een vestiging van Olympic Gym in Losser. Olympic Gym had meerdere vestigingen in de regio, waaronder in Losser. Dat werd oktober vorig jaar beschoten.

Tekst gaat verder onder video

De twee Duitssprekende mannen zouden destijds een nogal intimiderend gesprek hebben gehouden. Hoewel onduidelijk is of er een verband bestaat tussen het intimiderende gesprek en het beschieten van de sportschol was de politie op zoek naar de twee mannen. Voor zover bekend is het echter nooit gelukt het duo op te sporen.

Overigens zit op de plek in Losser intussen een nieuwe sportschool, die niets te maken heeft met Olympic Gym.

Zilvergrijze Polo

Vrij kort na de aanslag op Schol werden tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht ook al eens beelden getoond van de grijze Volkswagen Polo, van waaruit de curator werd beschoten. Dat leverde toen tientallen tips op, maar voor zover bekend is het de politie niet gelukt de Polo te achterhalen.

Tekst gaat verder onder video

Philippe Schol liet eerder al tegenover RTV Oost weten dat hij zich niet alles van de aanslag kon herinneren, omdat hij vrij snel buiten bewustzijn raakte.

Weer aan het werk

Schol heeft begin dit jaar zijn werkzaamheden als curator weer opgepakt. Zoals recent gemeld ligt hij nog altijd overhoop met de eigenaar van de sportschool en heeft hij in zijn onderzoek naar de achtergronden van het faillissement intussen aangifte gedaan van strafbare feiten.

Destijds is na de aanslag op de curator wel de naam van Olympic Gym genoemd, maar een rechtstreeks verband tussen de schietpartij en de eerdere dreigementen aan het adres van de curator is nooit aangetoond.