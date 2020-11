Dochters zakenman Dik Wessels zien vermogen iets groeien

De dochters van de in 2017 overleden zakenman Dik Wessels staan, net zoals vorig jaar, op plek drie in de Quote 500. Het geschatte vermogen van Gerita en Inge Wessels is gestegen, van 3,6 naar 3,8 miljard euro.

De twee zussen werden na het overlijden van Wessels eigenaar van het investeringsfonds van hun vader. Daarin zit onder meer het bouwbedrijf VolkerWessels.

Ook de echtgenoot van Gerita, Henry Holterman, staat in de lijst. Hij is topman van het investeringsfonds Reggeborgh. Omdat hij daar ook aandeelhouder van is, maakt hij dit jaar op eigen kracht zijn debuut in de Quote 500. Hij staat op plek 382, met 125 miljoen euro.

Min 8,1%

Ondernemer Gerard Sanderink zag zijn vermogen juist iets kleiner worden. Daar ging 8,1 procent van af. Toch is Sanderink nog altijd goed voor 570 miljoen euro, goed voor plek 64 in de lijst.

Hij wordt op de hielen gezeten door Albert ten Brinke, van vastgoedbedrijf Ten Brinke Group. Hij staat op plek 67, met een vermogen van 550 miljoen.

Stijger

Een flinke stijger is Bernard ten Doeschot. Zijn vermogen steeg met 29,7 procent tot 480 miljoen euro. De Twentenaar, die inmiddels in Zwitserland woont, werd rijk met de diarreeremmer Norit, dat hij ruim tien jaar geleden aan een Engels bedrijf verkocht.

Zijn stijging dit jaar valt te verklaren. Hij verkocht zijn deel van het bedrijf Alfen, dat elektrische laadpalen voor auto's aanlegt. Hij was daar voor bijna 19 procent eigenaar van.

In maart schreef Quote dat hij 16,5 procent van zijn aandelen in Alfen verkocht, wat hem zo'n 97 miljoen opleverde.

Jan-Willem Tusveld

Nieuw in de lijst is Jan-Willem Tusveld, eigenaar van onder meer zoekmachine Vinden.nl. De ondernemer uit Rijssen maakt dit jaar zijn debuut.

Quote omschrijft hem, en andere nieuwkomers, als "de nieuwe generatie techjonkies".

'Arme rijken!'

Op plek één in de lijst staat nog altijd Charlene de Carvalho-Heineken. Wel levert ze in. Ze heeft een vermogen van 12,1 miljard euro. Dat is 15 procent minder.

Wel zijn de 500 rijkste Nederlanders een stuk rijker dan vorig jaar. "Hoewel de economie dit jaar gigantisch krimpt, kunnen de vaderlandse rijken de rechtse directe van het coronavirus vooralsnog ontwijken", schrijft de redactie. Ze hebben een gezamenlijk vermogen van iets meer dan 186 miljard. Een stijging van 3,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

"De plus van 3,5% is namelijk de kleinste stijging sinds het uitbreken van de kredietcrisis en het aantal gekrompen vermogens is dubbel zo groot als een jaar geleden. Ook het aantal miljonairs dat een plus in de boeken zette daalde aanzienlijk. Arme rijken!", schrijft de redactie van het blad.