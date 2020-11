Politie: verband tussen liquidatiepoging curator Philippe Schol en schietpartij sportschool Losser

De politie is er honderd procent zeker van dat de liquidatiepoging op de Enschedese curator Philippe Schol en de beschieting van een sportschool in Losser met elkaar te maken hebben. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Komende vrijdag is het exact een jaar geleden dat Philippe Schol zwaargewond raakte toen hij werd beschoten tijdens het uitlaten van zijn dobermann, in de buurt van zijn woning in de Duitse grensplaats Gronau. De daders namen hem vanuit een zilvergrijze Volkswagen Polo onder vuur. Het slachtoffer raakte levensbedreigend gewond, maar overleefde de aanslag.

Meteen na de beschieting werd de link gelegd tussen de aanslag en het onderzoek van Schol naar de achtergronden van het faillissement van de sportschool Olympic Gym. Nadat de curator op een gegeven moment werd bedreigd, kreeg hij beveiliging van de politie.

Nu blijkt dat de beschieting van de sportschool aan de Smitsbreeweg in Losser, op 2 oktober 2019, verband houdt met de liquidatiepoging. Volgens de politie zou dat blijken uit uitvoerig forensisch onderzoek. Bij de beschieting van de sportschool in Losser stapte de schutter uit een zwarte BMW uit de 1-serie. Het gaat om een man met een normaal postuur en een petje op. Op bewakingsbeelden is te zien dat de man bij de sportschool een wapen tevoorschijn haalt en vijf keer schiet op het pand.

"Auto's mogelijk nog in gebruik"

De BMW wordt gelinkt aan de zilvergrijze Volkswagen Polo die een maand later is gebruikt bij de liquidatiepoging in Gronau. De politie vindt het opvallend dat beide auto's nergens uitgebrand zijn teruggevonden, want dat ziet de politie meestal bij dit soort incidenten. Mogelijk zijn beide auto's dus nog in gebruik.

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd de route getoond die de BMW heeft afgelegd op 2 oktober 2019. Om 22.26 uur komt de auto voor het eerst in beeld aan de Scholtinkstraat in Losser. Om 22.35 uur worden de schoten gelost bij de sportschool, daarna rent de dader terug naar de BMW en rijdt daarmee om 22.37 uur weer over de Scholtinkstraat en de Kloosterstraat. Het kenteken van de auto is nergens duidelijk in beeld, maar het gaat net als bij de Volkswagen Polo om een auto met een Nederlands kenteken.

Intimiderend gesprek

In mei dit jaar gaf justitie beelden vrij van twee mannen, die in januari 2019 naar binnen waren gegaan bij een vestiging van Olympic Gym in Losser. De twee mannen voerden daar een intimiderend gesprek met een medewerker en spraken Duits. De beelden werden in Opsporing Verzocht nogmaals getoond. Want hoewel de beelden destijds veel werden gedeeld, zijn die mannen nog niet herkend.

Met het tonen van nieuwe beelden hoopt de politie dat de zaak alsnog kan worden opgelost. De beloning van 17.500 euro voor de gouden tip is nog altijd beschikbaar.