Opnieuw autobrand in Enschede, teller staat op 45

In Enschede brandde weer een auto uit. Het was alweer de 45-ste autobrand dit jaar in de gemeente (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Opnieuw een autobrand in Enschede, vannacht. De 45-ste in totaal alweer dit jaar en de tweede binnen 24 uur. Vannacht brandde een auto uit aan de Lonnekerbrugstraat in Enschede.

Toen de brandweer arriveerde in de Lonnekerbrugstraat was de brand al zo ver gevorderd dat de auto niet meer te redden was. De politie onderzoekt de autobrand.

Mensen in de buurt hoorden een harde knal. Kort daarna werd de autobrand ontdekt.

De politie gaat uit van brandstichting.

Mensen die iets hebben gezien of meer weten over de oorzaak van de brand worden verzocht zich te melden bij de politie.

Het is de zoveelste autobrand in korte tijd in Enschede. Afgelopen weken brandden er in Enschede al meerdere auto's uit. Het is de 45e autobrand van dit jaar in Enschede.

Gisteravond nog raakte een busje in Glanerbrug zwaar beschadig bij een brand.