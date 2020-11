Campagne voor bewustwording drinkgedrag ouders: "Kinderen kopiëren vaak gedrag ouders"

'Moet je trouwens een glas? Nee joh, het zit al in een glas. Proost!' Het is een van die kenmerkende zinnen die volwassenen gebruiken als ze een biertje drinken en die nu worden gebruikt in de campagne 'Zien drinken, doet drinken'. "We willen duidelijk maken dat kinderen het gedrag van de ouders vaak kopiëren", vertelt Gijs van Houwelingen van Tactus Verslavingszorg.

In het spotje zie je twee kinderen van 9 jaar die het gedrag van ouders kopiëren. Circa twee derde van de ouders beseft dat hun drinkgedrag van invloed is op hun kinderen. Toch houden ze zich er niet altijd aan, weet Van Houwelingen. "Ernaar handelen is de volgende stap. We moeten in ieder geval bewustzijn creëren, zodat ouders weten welke norm ze uitdragen."

Het effect van alcohol op de hersenen van kinderen is algemeen bekend. "Toch moeten we het regelmatig weer omhoog halen", stelt Van Houwelingen. De hersenen zijn tot 24 jaar nog in ontwikkeling. "Alcohol heeft daar effect op. Dus ook een restje van een glaasje wijn."

Tactus gaf gisteravond een digitale voorlichtingsavond voor ouders. De belangrijkste tip die Van Houwelingen meegaf, is dat "jouw voorbeeldgedrag van invloed is. Als ouder heb je jouw eigen gedrag zelf in de hand."

Door de coronamaatregelen is de horeca dicht en wordt er thuis dus meer gedronken. "Het komt goed uit dat we nu de campagne zijn gestart, want mensen zijn meer bij elkaar." Volgens Van Houwelingen moet de maatschappij af van het idee dat alcohol en gezelligheid samen horen. "Het is nu de norm, maar gezelligheid is bij elkaar komen met bijvoorbeeld lekker eten. Alcohol hoeft daarin geen rol te spelen", aldus Van Houwelingen.