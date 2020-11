Rustige en veilige werkplek in de bibliotheek, maar voor hoe lang nog?

Bij de Bibliotheek Deventer houden ze rekening met vier scenario's. "Open blijven zoals het nu gaat, helemaal dicht gaan, enkel nog een afhaalpunt voor het lenen van boeken of de bibliotheek openstellen zonder dat je er kan zitten", zegt Jeroen Nieuwenhuis.

"We merken dat we één van de weinige plekken in de stad zijn waar studenten en anderen nog rustig kunnen werken. En veilig natuurlijk, want we hanteren strenge regels."

'Prettig om hier te werken'

De bibliotheek in Deventer heeft de etages speciaal ingericht. "Op de begane grond en eerste verdieping is er plek voor eenlingen, op de tweede etage kan er meer in groepsverband gewerkt worden. Op die manier scheiden we de mensen van elkaar en is er meer rust."

Af en toe moet er een student aangesproken worden op de anderhalvemetermaatregel. "Dat is ook logisch. Soms gaan ze te dicht bij elkaar staan en dan spreken we ze even aan. Verder verloopt het uitstekend. We merken dat iedereen het prettig vindt om hier te werken."

De studenten, die vanmiddag in de bibliotheek aan het leren zijn, houden zich prima aan de maatregelen. "We hebben nu toetsweek en het is dan heel fijn om hier rustig te werken. Thuis kan ook, maar ik doe het liever hier. Dat is ook gezelliger met mijn vriendin", aldus een van de studenten.

Zo ging het er vanmiddag aan toe in de Bibliotheek Deventer:

Plan B

Mogelijk valt die optie geheel weg na de persconferentie van vanavond. "Vandaar dat we de vier scenario's bedacht hebben. We hopen natuurlijk dat we open kunnen blijven", vervolgt Nieuwenhuis.

Veel activiteiten zijn al afgelast, zoals het voorlezen en het taalcafé. "Al gaat het taalcafé digitaal wel door. En voor de mensen die echt moeite hebben met de taal, ook via de computer, zijn er nog mogelijkheden om hier iets te doen."

Geen run op boeken

Naast het faciliteren van werkplekken gaat het uitlenen van boeken gewoon door. Nieuwenhuis merkt een verschuiving van het uitlenen van fysieke boeken naar e-books. "We lenen gemiddeld acht- tot negenduizend boeken per week uit. Dat is iets minder dan voor de coronacrisis, maar we zien dat het uitlenen van digitale boeken wel toeneemt."

Als de bibliotheek na de persconferentie mogelijk dicht moet, hoopt Nieuwenhuis nog wel boeken te kunnen uitlenen. "Desnoods met een afhaalpunt zoals tijdens de lockdown in maart. Ik denk dat die optie wel moet lukken."