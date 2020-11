Een kijkje achter de schermen bij de Veiligheidsregio IJsselland

Nu de situatie rond het aantal coronabesmettingen over het hele land ernstig is, is de regie in handen van het kabinet. Eerder dit jaar werden maatregelen om de verspreiding van het virus te controleren genomen op regionaal niveau. Dat zal ook straks het geval zijn, als de situatie landelijk weer onder controle is.

Die beslissingen komen dan van het Regionaal Beleids Team van de veiligheidsregio. Verwacht wordt dat het uitvaardigen of intrekken van maatregelen weer een regionale aangelegenheid wordt, op het moment dat het virus onder controle is en de situatie landelijk genormaliseerd is.

Wekelijks overleg

De burgemeesters in het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio IJsselland bespreken de ontwikkelingen minimaal eens per twee weken. Zij worden op de hoogte gehouden door de operationeel leider van de veiligheidsregio. Die haalt zijn informatie uit het wekelijkse overleg met het Regionaal Operationeel Team. In dat team zijn onder meer politie, brandweer, defensie en GGD vertegenwoordigd.

Gebouw van de Veiligheidsregio IJsselland in Zwolle (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Achter gesloten deuren

Iedere veiligheidsregio heeft zijn eigen operationeel team. De leden van dat team komen wekelijks bij elkaar voor overleg over de ontwikkelingen rond corona in de regio.

Politie, brandweer, GGD, defensie en andere specialisten bespreken de effecten van genomen coronamaatregelen en of die maatregelen nog voldoende zijn. Het R.O.T. van de Veiligheidsregio IJsselland komt binnenkort voor de 25e keer samen,

Die vergaderingen vinden plaats achter gesloten deuren. Maar voor één keer mocht RTV Oost bij zo'n vergadering aanwezig zijn....