Viervoudige moord Enschede: rechter velt vandaag vonnis

Het is november 2018 als in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen op klaarlichte dag worden doodgeschoten. Vanwege het ongekend aantal slachtoffers en het feit dat de blijkbaar niets ontziende daders nog altijd vrij rondlopen voor justitie aanleiding het team Litouwen op te tuigen, met ruim tachtig rechercheurs een van de grootste onderzoeken in de naoorlogse politiegeschiedenis.

In het vizier

Al vrij snel krijgt de recherche vader Camil A. en zijn twee zonen Dejan en Denis in het vizier. De drie verdachten lijken op haast amateuristische wijze te hebben geblunderd.

Zo laten ze dna-materiaal achter op de plaats delict, wordt een kogelhuls en bloed van een van de slachtoffers ontdekt in het zwarte VW Golfje van oudste zoon Dejan, en blijkt dat de verdachten zich rond het tijdstip van de moord meermalen door bewakingscamera's hebben laten filmen in de buurt van de growshop.

Stilzwijgen

De verdachten hullen zich echter tot op de dag van vandaag in stilzwijgen. Ook tijdens turbulent verlopen rechtszittingen - waarbij ze door nabestaanden worden bespuugd en voor rotte vis uitgemaakt - houden ze hun kaken op elkaar. Op uitdrukkelijk advies van hun advocaten.

Het Openbaar Ministerie baseert zich bij haar eis tot levenslang dan ook vooral op de bewijzen die het forensisch sporenonderzoek opleveren. De dna-sporen, de bloedsporen, de gevonden kogels en kogelhulzen, de videobeelden.

Twee wapens

Uit ballistisch onderzoek blijkt dat de slachtoffers met twee verschillende wapens zijn omgebracht. Ook wordt duidelijk dat ze allen van dichtbij in het hoofd zijn geraakt. "Tien schoten, tien keer raak." Volgens het OM is er maar een woord voor de handelswijze. De slachtoffers zijn 'afgemaakt als beesten', aldus de openbaar aanklager.

De slachtoffers van de viervoudige moord in Enschede (Foto: Opsporing Verzocht)

Om na te gaan in welke volgorde ze zijn doodgeschoten, maakt justitie een reconstructie aan de hand van de stappentellers op de mobiele telefoons van de slachtoffers. Die registreren namelijk tot op de seconde of de eigenaar van een mobieltje in beweging is.

Motief

Wat het motief betreft, gaat justitie uit van een uit de hand gelopen roofoverval. De verdachten kampten met veel schulden en dachten in de growshop geld te kunnen halen bij de slachtoffers. Een ander scenario gaat uit van een ruzie tussen de verdachten en de oud-eigenaar van de growshop. Die zou de verdachten in het verleden per abuis verkeerde hennepstekken hebben geleverd.

Volgens het OM is het 'moordtrio' uiterst koelbloedig te werk gegaan. Dat ze na de moord linea recta richting woningcorporatie zijn gegaan om huur te betalen, zou daarvan getuigen. De officier van justitie zei daarover: "Het heeft er alle schijn van dat het 'incident' aan de Van Leeuwenhoekstrat binnen een uur is vergeten. Even de achterstallige huur betalen en dan op zoek naar nieuwe wapens in Brabant. En weer door...."

Eerder al gefilmd

Overigens onthulde RTV Oost in februari vorig jaar dat de vader en zijn zoon Dejan - een week voor de 'Kwartetmoord' - door bewakingscamera's zijn gefilmd bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar. De recherche had deze beelden al een week in het bezit toen het in Enschede mis ging. Dat werpt de vraag op of de viervoudige moord wellicht voorkomen had kunnen worden.



Een nabestaande van een van de slachtoffers reageerde destijds onthutst: "Daar willen we niet eens aan denken. Bovendien krijgen we hem er toch niet mee terug."