Zo gaat Enschede de wateroverlast te lijf: "Straks elf miljoen liter water bergen"

GroenBlauw Twekkelerveld heet het project van de gemeente. Door een investering van 4 miljoen euro moet 11 miljoen liter water afgevoerd kunnen worden.

Speelveld wordt wateropslag

Waterdeskundige Koen Wagelaar van de gemeente Enschede heeft het project ontworpen. "In de wijk Twekkelerveld komen de straten vol water te staan bij zware buien zoals in 2010 en 2013. We gaan buizen aanleggen die onder de sportvelden doorlopen naar dit groene gebied in de stedelijke bebouwing."

Wagelaar staat onder de hoogspanningsdraden tussen de Lambertus Buddestraat, de Toekomststraat en de Spoordijkstraat op een groot speelveld: "Hier komt een soort greppel waar het water naar toe loopt. Bij hevige regenval wordt dat een beek." Ook bij extreme regenval moet het voortaan goed gaan. "Dan komt dit hele stuk onder water te staan, dat duurt maar een dag en dan moet het water weer weg zijn."

Enschede is erg kwetsbaar voor hevige neerslag, blijkt ook uit een landelijk onderzoek waar Enschede op de tweede plaats eindigde. Niet zo gek volgens waterdeskundige Wagelaar: "We liggen helemaal op een stuwwal en hebben te maken met veertig meter hoogteverschil en dat is voor Nederland veel. Het water van een groot deel van Enschede stroomt naar de plek waar we nu staan."

Duizend tankwagens vol

“GroenBlauw Twekkelerveld slaat meerdere vliegen in één klap”, licht wethouder Jurgen van Houdt het project toe. “Met de aanleg van bijna anderhalve kilometer aan nieuwe riolering en een nieuwe beek, de blauwe ader zoals we die noemen, kunnen we elf miljoen liter water bergen. Dat zijn zo’n duizend tankwagens vol. Tegelijkertijd maken we een aantal straten veiliger voor het verkeer door ze te versmallen."

Twekkelerveld is één van de tien locaties in Enschede met het grootste risico op wateroverlast. Andere zijn bijvoorbeeld Pathmos, Stadsveld en de Oldenzaalsestraat. Vijf jaar geleden is besloten deze locaties aan te pakken. Dit gebeurt onder andere door het gedeeltelijk terugbrengen van de oude bekenstructuur in Enschede. Waar mogelijk worden de beken bovengronds aangelegd. Deze watergangen geven ruimte aan tijdelijke grote hoeveelheden water en voeren het water geleidelijk af. Dit gaat ook verdroging tegen en zorgt voor verkoeling bij hoge temperaturen.

Voor de zomer van 2021 moet de aanleg van GroenBlauw Twekkelerveld van start gegaan zijn.