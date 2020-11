Steenwijkerland krijgt 3D-geprinte brug voor fietsers en voetgangers

In de gemeente Steenwijkerland wordt nog deze maand begonnen met de aanleg van een 3D-geprinte brug. De brug, bestemd voor fietsers en voetgangers, vervangt de houten brug tussen de Achterslagen en de Nieuwe Gagels in Steenwijk.

Wethouder Marcel Scheringa spreekt van een primeur voor Steenwijkerland. "Nu ligt daar een houten brug. Die was aan vervanging toe. Vanwege de meerwaarde die het oplevert, hebben we gekozen voor een 3D-geprinte betonnen brug. Een innovatief concept. Je ziet dat het in de bouwsector steeds vaker wordt toegepast. Voor Steenwijkerland is het nieuw", laat een trotse wethouder weten.

Laag voor laag

Het dek van de brug wordt in de fabriek geprint. Daarvoor is een 3D-model uitgewerkt in een tekenprogramma. Op basis daarvan bouwt de printer het brugdek laag voor laag op en dat wordt vervolgens in zijn geheel geplaatst.

Groot voordeel is dat het proces van ontwerp tot eindproduct een stuk sneller gaat. Daarnaast levert 3D printen zo’n 30 procent besparing van materiaal op zonder dat dit ten koste gaat van de draagkracht.

"De nieuwe brug, die met hout wordt bekleed zodat deze goed in de omgeving past, gaat aanzienlijk langer mee dan haar voorganger", weet de wethouder. "Bovendien kunnen de gebruikte materialen na het einde van de levensduur eenvoudiger worden hergebruikt dan een traditionele betonbrug. Een duurzame investering dus."

Vijf weken

In de week van 16 november wordt begonnen met de aanleg en de werkzaamheden nemen zo'n vijf weken in beslag. Omwonenden zijn schriftelijk op de hoogte gebracht.