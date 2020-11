Directeur van een oermachine-museum, 150 medewerkers en immense stoomlocomotieven: Gemma Boon op haar best

Een museum is een geluksbrenger, MBS ook

Boon heeft veel van de wereld gezien, studeerde in Leiden, Amerika en Utrecht. De jonge directeur heeft een uitgesproken mening over wat een museum moet zijn en vooral over wat het haar bezoekers, volwassenen én kinderen, moet bieden. Een museum is een geluksbrenger, is een van haar credo's. "Dit is het grootste museum van Oost-Nederland. Met 7 kilometer spoor en eigen grond. Alle rails en wissels en hekken worden door vrijwilligers onderhouden. Er is contact met bijna alle omwonenden. Het is een enorm bedrijf dit".

"Doe het, als je het besluit te doen"

"In zekere zin staat techniek ver van mij af ja, maar dat is ook juist de reden waarom ik dit wil doen. Dit museum heeft een lage drempel. Er komen veel gezinnen en er is de groep liefhebbers die MBS draaiende houden. Dat raakt me en vind ik prachtig. Ik ben er voor de vertaalslag naar fondsen, gemeenten, investeringen en nieuwe bezoekers. Doe het, als je het besluit te doen." Gemma Boon is zich enorm bewust van de kennis, het potentieel en de passie van de mensen die de organisatie draaiende houden. Ze zet in op een vorm van Deep Democracy, waarbij echt alle lagen van de organisatie een stem hebben en gehoord worden. "Ik zeg: 'Als jullie niet kunnen kiezen of een locomotief rood of groen moet worden, kies ik en dan wordt'ie paars. En dat wil je niet. Dus zet 'm op'."

Indrukwekkende verhalen

"Deze trein en dit lokaalspoor heeft mogelijk gemaakt dat Twente is zoals we het nu kennen", vertelt Boon. "De fabrikanten moesten met materiaal over de Veluwe en vanuit Duitsland naar Twente, in de winter was dat al helemaal onmogelijk soms. Industriëlen hadden materiaal en kolen nodig en goederen moesten verplaatst worden. De trein was de grote belofte, in Engeland was men al een stapje verder en zo is de stoomtrein aangeschaft. Betaald en aangelegd door Twentse industriëlen én de Twentse boeren!" In Twente en de Achterhoek was 130 kilometer lokaalspoor, aangesloten op het nationaal spoor, waarop onder meer de kolen uit Duitsland aangevoerd werden.

Betekenisvol zijn

Ze heeft een stip op de horizon, desgevraagd, "....omdat je iets van een richting moet hebben." Voor Boon is dat het KrÖller MÖller. Maar ze sluit niets uit. Dit wat ze nu doet, waar ze nu is: het maakt haar gelukkig. "Het gaat om de mensen om je heen, je geborgen voelen in je netwerk, betekenisvol zijn. Dat laten de mensen van dit museum zien: hoe het is om betekenisvol te zijn."

Veiligheid

"Wist je trouwens dat een opleiding voor mensen die op de stoomlocomotieven rijden jaren duurt? Je mag niet zomaar op een rijdende trein springen. En dat moet want de spoorwegovergangen zijn onbewaakt en moeten iedere keer gevlagd worden." Veiligheid is een groot goed bij MBS. Er komt ook nogal wat kennis en kunde kijken bij een werkende stoomlocomotief; een drooggekookte machine ontploft. Dus ook nu volgen machinisten intensieve opleidingen."

Conducteur Livius Kooi is één van die gepassioneerde vrijwilligers

Conducteur Livius Kooi begon in 1980, er was een primitief perronnetje en een zandbak met keerwand. "Het is zo als je aan iets heel groots begint dat eigenlijk niet kan, dan moet je zeggen, we gaan gewoon door. Er was in het begin zelfs geen geld voor koffie, verf of schuurpapier." Kijk hier naar een inspirerend gesprek met Livius Kooi:

Goed gesprek in Groot Onderhoud

Een goed gesprek met Gemma Boon terugluisteren? Groot Onderhoud in mei 2019, toen Boon nog directeur bij NO HERO in Delden was.

