Code Oranje in Duitsland, houdt iedereen zich aan de regels?

Om drie uur vanmiddag treedt code oranje in werking in Duitsland. Even de grens over voor een tankbeurt of een auto vol boodschappen zit er dan niet meer in. Maar is iedereen op de hoogte van de regels?

Een echtpaar uit Glanerbrug passeert rond het middag uur de grens. "Dat doen we wel vaker, even ter ontspanning. Ik denk dat we na drie uur ook gewoon met de fiets de grens over kunnen hoor", zegt de vrouw. "Lijkt me ook heel moeilijk te controleren."

Massaal de grens over

Officieel moet iedereen die na drie uur vanmiddag terugkomt uit Duitsland tien dagen in thuisquarantaine. Een snelle rondvraag bij mensen langs de grens leert dat bijna niemand weet hoe de regels er nou precies uitzien. Mensen reageren laconiek en steken nog massaal de grens over.

"Ik doe ook mantelzorg in Duitsland, we hebben er familie wonen. Ze kunnen het volgens mij niet maken om ons dat te verbieden", zegt de vrouw. "Je hebt hier zoveel kleinere grensovergangen. Glanerbrug, Glane, Overdinkel, Denekamp. Dat is toch niet te controleren. daar is de politie helemaal niet voor uitgerust."

Niet zo druk maken

In Duitsland is sinds gisteren ook de horeca dicht, net als theaters en bioscopen. Hoe het er na drie uur vanmiddag aan toegaat bij de diverse grensovergangen is moeilijk te voorspellen. Maar in Glanerbrug lijken ze zich er niet zo druk om te maken.