Horecamedewerkers Kimberley en Dennis werken nu in de zorg: "Leuker dan ik dacht"

Kimberley: comeback in de zorg

Kimberley Schutte keerde in het voorjaar terug naar de zorg. "Ik vond dat ik er moest zijn voor de mensen."

Schutte verliet de zorgsector ongeveer een jaar geleden voor een baan in de horeca. "Ik ben er even uit geweest omdat ik op dat moment niet zo goed wist wat ik wilde. Daarom dat uitstapje naar de horeca." In het voorjaar keerde ze terug als verpleeghuismedewerkster. "Ik vond dat ik er moest zijn voor de mensen. Ik heb mijn diploma's, dus."

Kimberly Schutte keert na een jaartje horeca definitief terug naar de zorg. (Foto: RTV Oost)

Covid-afdeling

Op de Covid-afdeling van ZorgAccent in Almelo verzorgen Kimberley en haar collega's de mensen die er liggen. "We houden de saturatie bij (meten van zuurstof in het bloed, red.). Sommige mensen krijgen extra zuurstof toegediend. Daarnaast zijn we uiteraard bezig met de dagelijkse verzorgingstaken. Mensen die aan de beterende hand zijn krijgen dagbesteding om zo actief te blijven."

De overstap viel haar mee. Ze zat al snel weer in het ritme van de diensten. Ze weet nu ook zeker dat ze niet nog een carrièreswitch gaat maken. De horeca laat ze definitief achter zich. "Mijn hart ligt in de zorg. Het is echt ontzettend dankbaar werk."

Mijn hart ligt in de zorg Kimberly Schutte

Dennis: van biertap naar de zorg

Dennis Boddeman verruilde de tap van Proeflokaal België voor de huiskamer van woonzorgcentrum De Hofkamp. "Het is heel anders dan ik mezelf had voorgesteld."

Na de persbijeenkomst van Rutte en De Jonge ging de horeca opnieuw dicht. Voor Dennis Boddeman, medewerker bij Proeflokaal België in Almelo, betekende dit dat hij weer thuis kwam te zitten.

Dennis Boddeman twijfelt of hij terug wil keren naar zijn baan in de horeca. (Foto: RTV Oost)

Koffie en thee schenken

Na een week belde zijn baas. "Hij zei dat hij overal lijntjes had uitgezet en telefoontjes had gepleegd en dat hij misschien wel een baantje voor me had." Dennis werkt nu bij woonzorglocatie De Hofkamp van ZorgAccent in zijn woonplaats Almelo.

"Ik houd me vooral bezig met oudere mensen", vertelt hij. "Ik schenk koffie en thee voor ze in. Af en toe maak ik een wandeling met ze. Ik zorg ervoor dat ze brood eten, verschoon bedden en ruim op. Eigenlijk doe ik hier van alles en nog wat."

Van veertien naar vier kilometer

Voor Dennis geldt dat het werken in het verpleeghuis een stuk rustiger is dan zijn baan in het café. "Daar liep is soms wel veertien kilometer op een dag. Nu nog geen vier." Toch heeft hij het naar zijn zin, hoewel het vooral de eerste dag erg wennen was. "Ik wist natuurlijk niet zo goed wat ik moest, maar de mensen vragen ook veel dingen zelf."

In het café tapte Dennis vooral biertjes en zorgde hij ervoor dat de mensen vrolijk en met een goed gevoel naar huis gingen. Hoewel de omgeving heel anders is, doet hij bij De Hofkamp min of meer hetzelfde. "Ook hier zorg ik ervoor dat de mensen een leuke dag hebben."

Wat ik nu doe is heel erg leuk. Dat had ik vooraf niet gedacht Dennis Boddeman

Verrast

Het werk heeft hem aangenaam verrast. Hij twijfelt zelfs of hij terug wil naar het café als dat straks weer kan. "Wat ik nu doe is echt heel leuk. Dat had ik vooraf niet gedacht. Het is heel anders dan ik mezelf had voorgesteld. Het is vooral heel erg dankbaar werk."