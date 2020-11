Twentse zorgorganisatie schreeuwt om extra personeel: "Situatie is zeer ernstig"

Door Rutger Borgerink & Gerben Oost

"De situatie is echt zeer ernstig op dit moment. We zetten echt alle zeilen bij", zegt Aline Poolen, bestuurder bij ZorgAccent, dat tientallen zorglocaties heeft in Twente. De te krappe personeelsbezetting spookt dag in, dag uit door haar hoofd. "Ik ben ook dag en nacht bereikbaar. Dat als de nood aan de man is, ikzelf ook kan bijspringen."

Grenzen aan de situatie

Tot grote problemen heeft het tekort nog niet geleid, maar duidelijk is dat deze situatie onhoudbaar is op de langere termijn. "Ik heb voortdurend contact met alle zorgteams en directeuren. Vraag ze telkens: 'Jongens zakken we door het ijs, is de kwaliteit van zorg in gevaar?' Tot nog toe hebben we gelukkig steeds nee kunnen zeggen."

Die 'nee' kan veranderen in een 'ja' als de huidige krapte nog wekenlang aanhoudt. Poolen: "Er zitten grenzen aan deze situatie. We hebben bijvoorbeeld teams van vijftien mensen die nu nog maar uit vier bestaan. We vragen heel veel van deze kleine kernteams die zijn overgebleven. Zij kunnen in de systemen en kennen de bewoners goed. Daarnaast moeten ze iedereen inwerken en de juiste dingen laten doen. Dat houd je niet superlang vol."

Buiten de organisatie

Het flexbureau van Zorgaccent is belast met de lastige taak om zoveel mogelijk geschikte zorgmedewerkers te vinden. Behalve dat er een beroep wordt gedaan op mensen binnen de organisatie, zoekt het bureau ook naar mensen van buiten de organisatie. Inmiddels werkt er een groep van vijftien tot twintig mensen uit de horeca en de KLM bij de verschillende locaties van ZorgAccent.

Bestuurder Poolen is er blij mee. "Helemaal als ik hoor hoe enthousiast ze zijn en dat de teamleden graag met hen samen willen werken. Als ik dan ook nog eens hoor dat er twee KLM-medewerkers zijn die definitief de zorg in willen en een opleiding willen volgen. Ja, helemaal goed."

Oorzaken voor de tekorten

Dat er mensen van buiten de zorg nodig zijn, heeft een aantal oorzaken. Eén daarvan is de toename van het aantal coronabesmettingen. Poolen: "Zowel bij personeel als bij bewoners." Besmette medewerkers zijn soms wel wekenlang uit de roulatie en doordat bewoners besmet raken, moeten afdelingen in quarantaine. Om die afdelingen draaiende te houden is er extra personeel nodig. Waar normaal gesproken één nachtdienst meerdere afdelingen in de gaten houdt, heeft nu elke afdeling een eigen nachtdienst nodig.

De bezetting wordt nog krapper door medewerkers die klachten hebben en getest moeten worden. ZorgAccent heeft een eigen teststraat waar zij snel terecht kunnen. "Maar totdat ze de uitslag hebben - en dat duurt soms 24 tot 48 uur - kunnen ze niet werken."

Met het verkoudheidseizoen en het griepseizoen voor de deur, groeit het aantal medewerkers met klachten. "Wij willen dat iedereen zich bij de minste of geringste klachten laat testen. We werken met hele kwetsbare mensen en we willen absoluut voorkomen dat zij besmet worden."

Een barkeeper of stewardess als verzorgende tussen de bewoners. Poolen erkent dat ze daar in het begin vraagtekens bij zette. Maar nood breekt wet. "We merkten dat we aan het einde van onze normale oproeppool kwamen, maar we hadden meer mensen nodig. Toen bood horecapersoneel zich aan. De nood is zo hoog dat we dat zijn gaan proberen."

De zorgteams kregen de vraag wat ze nodig hadden op hun afdelingen. Er bleek behoefte te zijn aan mensen die toezicht kunnen houden in de huiskamers voor bewoners met dementie. "Iemand die ze even helpt om een kopje koffie in te schenken, met ze een spelletje doet of even gaat wandelen. Daar hebben we mensen uit de horeca op uitgezocht en zo zijn zij in de teams terecht gekomen."

Hart op de goede plek

Nu ze de horecamensen aan het werk heeft gezien, begrijpt Poolen waarom het matcht. "Deze mensen hebben vaardigheden zoals gastvrijheid en vriendelijkheid. Ze willen mensen helpen en zijn zorgzaam. Als je hart op de goede plek hebt dan kun je echt wat betekenen voor de zorg."