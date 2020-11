Etherpiraten Radio Rosita, die 'per ongeluk' legaal zendstation kochten, ineens wereldberoemd: "Onze luistercijfers exploderen"

En in één klap zijn ze 'wereldberoemd' in piratenland: de nieuwe eigenaren van Radio Rosita. Sinds ze tegenover RTV Oost vertelden over hun avontuur, waarbij ze 'per ongeluk' een legale zender hadden gekocht, worden ze bedolven onder de reacties. "Onze luistercijfers zijn geëxplodeerd", zegt Jeffrey Endeman.

De leden van de Bende Oet Twente - vier kameraden die uitzenden vanuit een blokhut in de Enschedese wijk Velve - lichtten vorige week tegenover deze omroep toe dat ze enige tijd geleden een studio hadden overgenomen van een Achterhoekse collega. Thuisgekomen bleek echter dat tussen de apparatuur ook de zender zat van Radio Rosita. Een station, met als standplaats Haaksbergen, dat in de zeventiger jaren werd opgericht.

Hoewel Radio Rosita er intussen al jaren het zwijgen toe doet, is het station tot op de dag van vandaag een regelrecht begrip in piratenland.

Geen piraat meer

En Rosita mag dan populair zijn onder piraten: het was en is een legaal station, inclusief uitzendfrequenties. Waardoor de Enschedese piraten dus min of meer ineens geen piraat meer zijn...

"We wisten niet wat ons overkwam", vertelt Jeffrey Endeman. "Na het artikel op jullie website en de bijdrage op Radio Oost hebben we ongelooflijk veel reacties gehad."

Luistercijfers

En dat is te zien aan de luistercijfers. Want in afwachting van de FM-frequentie die is aangevraagd, verzorgt Rosita al wel uitzendingen via internet. Over exacte aantallen doen ze liever geen uitspraken, maar het gaat hard, aldus Endeman. "Die luistercijfers exploderen werkelijk. We hebben drie keer meer luisteraars dan anders, zonder dat we nog maar enige reclame hebben gemaakt."

Ook Hart van Nederland besteedde intussen aandacht aan het wonderlijke relaas van Radio Rosita. "Ze vertelden dat ze het verhaal bij RTV Oost hadden gezien en hebben een reportage opgenomen die afgelopen zaterdag op tv te zien was."

Agentschap Telecom

Wie zich ook meldde, was het Agentschap Telecom. De instantie die normaal gesproken belast is met het opsporen van geheime zenders. "Maar zij gaan ook over de afgifte van een uitzendfrequentie, zoals we die hebben aangevraagd. Ze hadden het artikel bij jullie gezien en zeggen dat ze nu op korte termijn met uitsluitsel komen of we mogen gaan uitzenden."

Zoals Endeman eerder al vertelde, is het overigens de bedoeling dat de Bende Oet Twente en Radio Rosita afzonderlijk van elkaar gaan uitzenden. Waarbij de BOT zich via de ether specialiseert in de authentieke piratenhits en Rosita ook andere muziek uitzendt.

Goede doelen

Hoewel ze dus bij toeval de legale zendapparatuur op de kop tikten, hebben de mannen de smaak intussen helemaal te pakken. "Radio Rosita hield regelmatig acties voor het goede doel. Wij willen dat nu ook gaan doen en hebben zelfs al een eerste actie op stapel staan. Omdat Sinterklaas vanwege corona dit jaar een saai feestje dreigt te worden, gaan wij verkleed als roetveegpieten - zwarte pieten liggen toch wat gevoelig - op pad. We gaan dan pakjes brengen naar gezinnen die het wat lastiger hebben. Gezinnen kunnen daarvoor meedoen via een verloting."

Radio Rosita is HIER te beluisteren via internet.