Koekjesactie van Emma (7) en Nora (3) voor MST loopt uit de hand

Het ging als een lopend vuurtje door het dorp: Emma (7) en Nora (3) Buursink bakken koekjes voor het MST. Want de mensen daar waren toch wel heel hard aan het werk, zo merkten ze op. Die konden wel een hart onder de riem gebruiken.



Nieuwe nier

De aanleiding voor hun bezoeken aan het MST was minder leuk. Vader Alexander Buursink kreeg namelijk te maken met nierfalen. Gelukkig was mama Lieke Buursink een match met de bloedgroep van haar man. Zo kon zij een nier afstaan en kwam het echtpaar medio februari in het MST terecht.

Bloemen

“De meiden waren erg onder de indruk van alle inzet”, licht Lieke toe, met wie het na de operatie gelukkig weer goed gaat. “Dus al snel kwam Emma met het idee om iets gaan organiseren. Er moesten allemaal bossen bloemen gekocht worden. Maar toen we het hadden over het betalen van al die bloemen werd het even stil. Zo werd het idee van het koekjes bakken geboren. Toen dat de spuigaten uitliep, heb ik maar een donatielink aangemaakt”. Met een knipoog: “Dan voorkom ik ook dat mijn keuken twee dagen lang niet kan worden gebruikt."

De koekjesbakkers met hun moeder. (Foto: )



Doorslaand succes

De teller van het aantal bestelde koekjes nadert ondertussen het getal 300. Ze worden na het bakken keurig in zakjes van vijf verpakt en afgeleverd bij de donateurs. Van het opgehaalde geld worden bossen bloemen gekocht die door de dames Buursink in samenwerking met bloemist Thuys aan medewerkers van het MST zullen worden uitgereikt. Bijdragen zijn nog steeds welkom via deze donatielink: http://bit.ly/koekjesvoorMST.