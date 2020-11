ZGT start in Almelo met nieuw systeem om ademhaling te controleren

Ziekenhuis ZGT start deze week een proef met een systeem om contactloos en continu ademhaling en hartslag bij vitaal bedreigde patiënten te controleren. Het systeem, de Early Sense bedsensor, wordt toegepast bij vier bedden in ZGT Almelo, vooralsnog alleen bij Covid 19-patiënten.

Een sensorplaat onder het matras meet contactloos hartslag en ademhaling en stuurt de gegevens naar de monitor naast het bed en naar de centrale verpleegpost. De patiënt zit niet vast aan draden of pleisters met sensoren en kan dus vrij bewegen in bed.

Herkennen van complicaties

Als de hartslag of ademhaling boven of onder de vooraf vastgestelde grens komt, gaat het alarm op de pieper van de verpleegkundige af. Het systeem ondersteunt daarmee verpleegkundigen en andere hulpverleners in het vroegtijdig herkennen van complicaties bij de patiënten.

De Early Sense bedsensor is volgens het ziekenhuis een welkome aanvulling bij de behandeling van deze patiënten. Het meten van de ademhaling is, zeker ook bij Covid-19 patiënten, belangrijk om achteruitgang te signaleren. Normaal gesproken wordt deze taak persoonlijk door de verpleegkundige uitgevoerd door aan het bed van de patiënt de ademhaling per minuut te tellen.

'Waardevolle aanvulling'

"Juist in deze tijd is het een waardevolle aanvulling in de behandeling van onze patiënten omdat continu en contactloos meten van ademhaling en hartslag leidt tot vroegtijdige signalering en snellere interventie bij ernstige zieke Covid 19-patiënten", zegt Cor Luyten, klinisch geriater bij ZGT.

Wetenschappelijke studies hebben volgens het ziekenhuis aangetoond dat de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis met bijna acht tot negen omlaag ging als gevolg van vroege herkenning en interventie.