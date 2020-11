Nieuwe maatregelen: Niet naar buitenland, musea en theaters dicht

Reis tot half januari niet naar het buitenland. Die dringende oproep deden premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge vanavond tijdens de persconferentie over nieuwe coronamaatregelen. Daarnaast gaan bibliotheken, bioscopen, theaters, musea, pretparken en dierentuinen de komende twee weken dicht. De gedeeltelijke lockdown wordt tot in ieder geval midden december verlengd.

"Het gaat niet slecht, maar zeker niet goed genoeg", stelt Rutte. "In veel ziekenhuizen is het pompen of verzuipen. Daarom stellen we nu extra maatregelen in. We moeten solidair zijn aan mensen die werken in de zorg en aan de mensen die reguliere zorg nodig hebben."

De oproep om niet te reizen, komt mede omdat er tijdens de eerste coronagolf veel besmettingen terug te voeren waren op wintersportvakanties. Om een nieuwe piek te voorkomen, roept het kabinet iedereen op om niet naar het buitenland te reizen. De waarschuwing geldt niet alleen voor landen met code oranje, maar ook met code geel.

De oproep om niet naar het buitenland te gaan, geldt voor de komende maanden. Niet alleen voor de kerstvakantie, maar dus ook voor de eerste weken van januari. Ook deed Rutte de oproep om op elkaar te letten, zeker richting de kwetsbare ouderen en eenzame mensen.

Groepsgrootte verder verkleind

Op straat gaat de maximale groepsgrootte van vier naar twee. Bij een bruiloft mogen nog maximaal twintig mensen aanwezig zijn, bij een uitvaart dertig. Sportscholen blijven wel open, omdat sport een te belangrijke uitlaatklep is voor mensen. Zowel lichamelijk, als mentaal. Groepslessen zijn overigens niet toegestaan.

De maatregelen gaan morgen vanaf 22.00 uur in.

Regionaal mogelijk avondklok

In regio's waar de cijfers niet verbeteren, overweegt het kabinet extra aanvullende maatregelen. Hierbij wordt gedacht aan een avondklok, sluiting van scholen vanaf het voortgezet onderwijs en verdere sluiting van de detailhandel. De komende dagen wordt er verder gekeken welke regio hiervoor in aanmerking komt. Onder andere in Twente zijn de cijfers zorgelijk.