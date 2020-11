Amerika-expert uit Borne: "Als Trump president blijft, komt er een burgeroorlog"

Rond drie uur vannacht sluiten de stembussen in Amerika. Daarna wordt duidelijk of Donald Trump president blijft of het stokje moet overgeven aan Joe Biden. Amerika-expert Anka Jacobs uit Borne kan niet goed inschatten wie er het meeste kans maakt, maar hoopt dat Biden de verkiezingen wint. "Nog vier jaar Trump gaat niet goed. Er komt dan een burgeroorlog, er is op het moment teveel verschil tussen arm en rijk."

Jacobs werkte zestien jaar in de Verenigde Staten voor de overheid. Ook werkte ze in het campagneteam van Barack Obama. Ze merkt hoe de huidige verkiezingen haar vriendengroep versplinterd. "De sfeer is grimmig. Ik kan niet eens met vrienden het gesprek hierover aangaan."

50/50

Ze merkt dat het 50/50 is als het gaat om het aantal stemmers voor Trump of Biden. "Sommige mensen vinden het alternatief, Biden, dusdanig slecht dat ze alsnog op Trump stemmen. Anderen schamen zich juist voor Trump en zullen op Biden stemmen", vertelt de Amerika-expert.

Jacobs vindt het dan ook moeilijk om voorspellingen te doen over wie er gaat winnen. Ze verwacht dat de zogenoemde swing states het verschil gaan maken. Dit zijn staten waarbij het op voorhand niet uit te sluiten valt of de winst naar de Democraten (Biden) of Republikeinen (Trump) gaat.

Polariserend

Jacobs werkte in het campagneteam van Obama en heeft daar dus ervaring mee. Ze merkt dat Trump dit onderdeel ook goed onder de knie heeft. "Alles wat Trump doet, is polariserend. Als campagnevoerder is dat een goede manier, maar hij vergeet dat hij president is van iedereen."

Ze verwacht dan ook dat nog vier jaar Trump als president niet goed afloopt. "Er is op dit moment teveel verschil tussen arm en rijk, en wit, bruin en zwart. Iedereen is in een hokje geplaatst. Zijn tactiek is verdeel en heers. Nog vier jaar Trump gaat niet goed, dan komt er een burgeroorlog."