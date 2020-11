Zwolse wethouder Sloots voorgedragen als burgemeester Stadskanaal

Wethouder Klaas Sloots van Zwolle gaat de stad verlaten. Hij is voorgedragen als burgemeester in Stadskanaal, zo werd vanavond bekend tijdens de raadsvergadering.

De wethouder is de opvolger van burgemeester Galama, die begin 2018 vertrok. Sindsdien was er twee keer een waarnemend burgemeester, omdat de regio mogelijk opnieuw heringedeeld werd.

Sloots heeft een verleden in Stadskanaal. Hij werd geboren in de stad Groningen en verhuisde in zijn vroege jeugd eerst naar Holwierde, om op achtjarige leeftijd met zijn ouders in Gasselternijveen te gaan wonen. Voetballen deed hij bij voetbalclub vv SJS in Stadskanaal. Ook werd hij lid van Gospelvereniging Rejoice, vertelt hij tegenover de gemeenteraad.

Sinds 2018 was Sloot namens GroenLinks wethouder in Zwolle. Vanwege zijn verleden als rechercheur ziet hij een uitdaging om als burgemeester de portefeuille openbare orde en veiligheid onder zijn hoede te krijgen. De verwachting is dat Sloots medio januari wordt benoemd.