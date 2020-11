Gelaten reacties op straat in Overijssel op extra coronamaatregelen kabinet

"Mij viel op dat het wel heel naar is dat we tot half januari niet naar het buitenland mogen", zegt een jongen in Zwolle. Reizen naar het buitenland is niet verboden maar wordt sterk ontraden.

Oostenrijk

"Dat is wel shit", zegt de jongen. "Ik heb een schooluitje. Dan gaan we naar Oostenrijk om te skiën, maar dat wordt 'm dan waarschijnlijk niet."

Een marktkoopman uit Daarlerveen hoopt dat een totale lockdown in Twente uit zal blijven. Vanwege het hoge aantal besmettingen in de regio is dat volgens Rutte zeker een optie. "Ze moeten wel wat om er voor te zorgen dat het aantal besmettingen daalt." Maar lastig zal het wel worden. "Het zal voor menig ondernemer niet echt leuk zijn."

Tien dagen dicht

De Daarlervener hoopt dat de komende weken de besmettingscijfers verder zullen dalen waardoor het kabinet zich niet genoodzaakt voelt Twente op slot te gooien. Zelf heeft de Daarlervener corona gehad, een milde vorm gelukkig maar het betekende wel dat hij een flinke tijd niet met zijn kraam de markt op kon.

"Opgelopen bij een verjaardagsfeestje, tien dagen dicht, weer geen inkomen."

Vandaag staat hij op de markt in Vriezenveen. "We houden door de toonbank vanzelf al anderhalve meter afstand en als we naar de klant toe moeten, dragen we een mondkapje. Veel klanten dragen zelf ook een mondkapje."

Acceptatie

Op straat in Zwolle wordt ook gepleit voor acceptatie. "Je kunt twee dingen doen: thuis gaan zitten balen of het gewoon accepteren", zegt een jongen. "Ik denk dat dat het best is, gewoon accepteren. Het is niet anders."

Ergernis is er ook over de soms nonchalante houding ten aanzien van de risico's van corona. "Mijn vader is overleden aan de gevolgen van corona tijdens de eerste golf", zegt een voorbijgangster. "Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Ik weet wat het met families doet. Afscheid moeten nemen zonder anderen. Die pijn wil je aan niemand verder geven. De manier waarop nu laconiek en nonchalant met de coronaregels wordt omgegaan, daar ben ik geen voorstander van." Een pleidooi dus om verder te kijken dan alleen eigen belangen.

Niet leuk of zo

Maar feit blijft dat de regels strenger geworden zijn. "Het is niet echt leuk of zo", zegt een jongen verwijzend naar de maatregel dat volwassenen nog maar met twee mensen tegelijk op straat mogen zijn.

"Natuurlijk wil je vrienden blijven zien, maar dat kan beperkt." De jongen krijgt bijval van een vriend. "Wij hebben een hele grote vriendengroep. Het wordt met z'n tweeën afspreken buiten."