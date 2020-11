Vragen over landen en opstijgen van grote vliegtuigen in Twente, mag het wel?

Hoe zit dat nou met die grote vliegtuigen die afgelopen jaren zijn geland op Twente Airport? Mocht dat wel volgens de veiligheidscertificaten die daarvoor waren afgegeven? D66 in de raad van Enschede wil dat weten naar aanleiding van het gedoe rond de Boeing 747's van Lufthansa die waren geland op het vliegveld en in eerste instantie niet mochten vertrekken.

Niet elk vliegtuig mag zomaar landen of opstijgen vanaf Twente Airport. Sommige vliegtuigen zijn zo groot dat ze volgens het Luchthavenbesluit alleen mogen landen op Twente om te worden gedemonteerd.

Dat gold bijvoorbeeld voor de Boeing 747's van Lufthansa, maar het was helemaal niet de bedoeling om die vliegtuigen in Twente te demonteren. Ze stonden daar, omdat er op andere luchthavens geen plaats voor was vanwege de coronacrisis.

Veel vliegtuigen blijven vanwege de crisis noodgedwongen aan de grond en die moeten ergens worden geparkeerd. Twente Airport bleek een uitkomst totdat de vliegtuigen weer weg moesten en het 'parkeergeld' was voor de luchthaven een mooie bron van inkomsten. Maar de Inspectie Leefomgeving en Transport lag dwars.

Vragen

Dat conflict is inmiddels opgelost, maar het leidt wel tot vragen in de gemeenteraad van Enschede. D66 wil weten hoeveel vliegtuigen de laatste jaren zijn geland op Twente Airport waarvan bekend was dat het eigenlijk helemaal niet mocht.

De partij haalt als voorbeeld de landing van een A340 aan in april 2017. Volgens de partij is dat toestel destijds geland zonder dat er een veiligheidscertificaat voorhanden was dat daar toestemming voor verleende. "Is er op enig andere wijze vrijstelling verleend om zo’n groot toestel in Twente aan de grond te zetten?", wil de partij weten.

Volgens D66 is er in augustus 2018 op verzoek van Twente Airport een nieuw certificaat verstrekt, waarin expliciet vermeld staat dat vliegtuigen uit de categorie E, zoals de A340, alleen mogen landen als ze in Twente worden gedemonteerd. Het bedrijf AELS, dat op het vliegveld is gevestigd, houdt zich daarmee bezig.

Onreglementair geland?

Maar hoe zit het dan met vliegtuigen uit de categorie E die tussen april 2017 en augustus 2018 op Twente zijn geland, wil D66 weten. "Hoeveel E-toestellen zijn er in die periode geland en klopt het dat deze allemaal onreglementair geland zijn?", vraagt de partij aan het gemeentebestuur van Enschede.

"We hebben de veiligheidscertificaten voor Twente Airport mogen ontvangen", stelt D66 in vragen aan het college. "Daaruit ontstaat een beeld dat de directie van het vliegveld met regelmaat een uitgebreider certificaat aanvroeg."

Alleen landen, niet opstijgen

D66 verwijst in haar vragen naar een certificaat dat is afgegeven op 16 juni waarin staat dat E-toestellen alleen mogen landen op Twente en niet mogen opstijgen vanaf het vliegveld. Toch landen er nadien nog zes van dat soort E-toestellen, stelt D66.

Dat waren vliegtuigen van Lufthansa waarvan niet bekend was of ze zouden worden gesloopt in Twente. Dat gebeurt ook niet met die toestellen. Lufthansa heeft ze verkocht waardoor ze weer weg moeten, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport hield het vertrek van de toestellen in eerste instantie dus tegen.

Nieuw certificaat

Het geschil tussen de luchthaven en de inspectie daarover is opgelost waardoor de vliegtuigen weg mogen, maar stelt D66: "Gelijktijdig is er weer een nieuw certificaat verstrekt, met de toestemming om te landen en op te stijgen met E-type toestellen in het kader van stalling, zonder de beperkingen die zijn genoemd in de beschikking."

Hoe kan het dat steeds binnen hele korte termijn er een nieuw, passend certificaat kan worden verstrekt, wil D66 weten. Ook vraagt de partij aan het gemeentebestuur van Enschede hoe is geborgd dat er altijd veilig is gevlogen op Twente Airport.