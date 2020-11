Code oranje in Duitsland, mag tanken of een boodschap doen over de grens wel of niet?

Op de sites van de Rijksoverheid wordt vermeld: "Reis niet naar Duitsland voor toeristische reizen. Na een verblijf in Duitsland gaat u tien dagen in thuisquarantaine." Over de gevolgen voor het grensverkeer kwam gisteren nog geen duidelijkheid. Die duidelijkheid is er nu wel.

Voor reizigers uit Nederland die een grensgebied bezoeken en reizigers uit Duitsland die Nederland bezoeken gelden uitzonderingen op het quarantainebeleid. Hoewel het door de Veiligheidsregio Twente en de Euregio wordt afgeraden, mag je wel een kort bezoek aan Duitsland brengen om te tanken of boodschappen te doen, zo meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

'Klein grensverkeer'-regeling

Het gaat om de 'klein grensverkeer'-regeling, die geldt in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. In de regeling staat dat personen die korter dan 24 uur in deze deelstaten verblijven, uitgezonderd zijn van de test- en quarantaineverplichtingen.

Deze personen hoeven ook geen negatieve coronatest te laten zien bij het inreizen. Ook is het toegestaan om voor studie, werk, medisch onderzoek of uitzonderlijk familiebezoek de grens over te gaan.

De meldplicht blijft wel bestaan voor pendelaars die dagelijks de grens over gaan. Zij moeten zich één keer melden als inreizende persoon bij het plaatselijke Gesundheitsamt. Reizigers uit Nederland die toch besluiten langer dan een dag op vakantie te gaan in Duitsland moeten bij terugkeer tien dagen in thuisquarantaine.

Tekst gaat verder onder de foto

Nederlandse automobilisten staan in de rij bij een tankstation in Gronau (Foto: RTV Oost)

Tot en met 30 november gelden in Duitsland strenge maatregelen om het coronavirus in te dammen. Horeca, theaters, bioscopen en pretparken zijn tot eind deze maand gesloten. De populaire kerstmarkten in Münster, Osnabrück, Nordhorn, Düsseldorf en Duisburg zijn geannuleerd. Ook toeristische overnachtingen zijn niet meer toegestaan bij onze oosterburen. Reizigers die voor hun werk naar Duitsland reizen, mogen wel nog ondergebracht worden.

"Tank niet over de grens"

Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen en voorzitter van de Euregio, hamert erop het gevaar niet op te zoeken en Duitsland voorlopig te mijden. "Tank even niet over de grens. Ik doe een dringende oproep: zoek het niet op."