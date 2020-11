Man overleden in woning in Kampen, politie doet onderzoek

Dode man in woning in Kampen, politie doet onderzoek (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Dood persoon in woning in Kampen aangetroffen, politie start groot onderzoek

Overleden man aangetroffen in woning in Kampen, politie doet onderzoek

De politie heeft vanochtend na een melding een gewonde man gevonden in een woning in Kampen. Agenten hebben gereanimeerd, maar desondanks is het slachtoffer overleden.

De politie zette vanochtend rond half negen de Boven Nieuwstraat en omliggende stegen af na de melding. Er waren ambulances, meerdere agenten en een hondengeleider aanwezig. Wat er precies is gebeurd in de woning is niet bekend.

De politie is een buurtonderzoek gestart, ziet verslaggever Henk Jan Karsten die in Kampen is. "Agenten bellen bij alle huizen aan, maar ik hoor hier op straat dat niemand wat van het incident heeft meegekregen. Ze hebben alleen sirenes gehoord."

De recherche is aanwezig in de straat en doet onderzoek met een drone. "We zijn uitgebreid onderzoek aan het doen en houden alle scenario's open op dit moment. Daar kunnen we dus nog niks over zeggen", laat politiechef Johan Ekkel weten.

Getuigen

Via Twitter laat de politie weten op zoek te zijn naar getuigen naar aanleiding van een conflict dat vanochtend in de straat zou hebben plaatsgevonden. Mensen die iets hebben gezien of gehoord worden opgeroepen zich te melden. Ekkel meldt dat de politie inmiddels enkele getuigen heeft gesproken.