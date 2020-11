75.000 euro brandschade, maar radiopiraat in Sint Jansklooster gaat niet stoppen

Ondanks 75000 euro schade is radiopiraat Tik van de Meule in Sint Jansklooster niet van plan te stoppen (Foto: Robert Jansema)

De door brand getroffen etherpiraat ‘Tik van de Meule’ uit Sint Jansklooster is niet van plan te stoppen. De radiostudio vloog afgelopen weekend vermoedelijk door kortsluiting in brand met als gevolg een schadepost van 75.000 tot 100.000 euro.

Alle zendapparatuur en vinylplaten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan. De brand werd ontdekt door de hond van de buren die begon te blaffen waarop de buurvrouw wakker werd en de brandweer belde. Een naastgelegen paardenstal is daardoor gespaard. Van de radiostudio bleef niets meer over.

Doneeractie

Al snel werd een doneeractie opgezet door een vaste luisteraar waarbij al bijna 30.000 euro is ingezameld. “Hartverwarmend. Echt top, mooi dat mensen zo met ons meeleven. We hebben al heel veel steunbetuigingen ontvangen van luisteraars en mede-piraten uit het hele land”, vertelt Albert Bergkamp namens de piratenzender die op het moment van de brand niet uitzond.

De fikse schadepost is voor de clandestiene radiomakers geen reden om te stoppen met het uitzenden op de FM-band. “Nee, dat zeker niet. We laten dit eerst even bezinken want het is een harde klap geweest. Het is nog net niet je levenswerk, maar je hobby wordt in twee uurtjes tijd kapot gemaakt. Binnenkort gaan we weer om tafel voor de wederopbouw”, sluit Bergkamp af.