Oud-burgemeester van Losser Michael Sijbom nieuwe directeur van Landschap Overijssel

Michael Sijbom is de nieuwe directeur van Landschap Overijssel. Hij start januari volgend jaar als directeur-bestuurder bij de landschapsorganisatie. Sijbom groeide op in Raalte en was van 2011 tot 2017 burgemeester van de gemeente Losser.

Anne Flierman, voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel, noemt Sijbom een uitstekende kandidaat die 'ongetwijfeld gaat bijdragen aan de verdere verankering van Landschap Overijssel in de Overijsselse samenleving'.

Sijbom neemt de taken over van Eibert Jongsma die tijdelijk directeur-bestuurder is van Landschap Overijssel.

"Mijn stijl is er één van samenwerken en verbinden. Ik wil met partijen op zoek naar wat ons verbindt en niet focussen op de verschillen", stelt Sijbom. Hij gaat graag het gesprek aan met mensen via sociale media of live. "En dat sluit prachtig aan bij Landschap Overijssel, een organisatie die altijd op zoek is naar het aangaan van een verbinding met haar omgeving", aldus Sijbom.

Hart gaat sneller kloppen

Voor Sijbom, die nu nog werkzaam is bij de NAM, betekent de overstap naar Landschap Overijssel een terugkeer naar de provincie. "In de provincie waar ik mij thuis voel, in een rol die mij ligt en in een onderwerp waarvan mijn hart sneller gaat kloppen."