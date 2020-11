Sunweb-teambaas Iwan Spekenbrink te gast in Groot Onderhoud

Zo waren er maar liefst drie etappezeges in de Ronde van Frankrijk met de avonturiers Marc Hirschi en Søren Kragh Andersen (2x). Een klassementsrenner ontbrak bij Sunweb in de Tour de France, dat jarenlang de missie had om met Tom Dumoulin -inmiddels Team Jumbo Visma- het geel naar Parijs te brengen.

Marc Hirschi was één van de smaakmakers in de Ronde van Frankrijk (Foto: Orange Pictures)

Giro d' Italia

De leiderstrui in de Giro hadden ze tot de slotdag wél voor het grijpen, want ook in de Ronde van Italië stonden de schijnwerpers gericht op Team Sunweb. Wilco Kelderman en het talent Jay Hindley reden in de laatste week nog in de roze trui, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met zilver en brons.



Uitzending

Maar had daar met een andere tactiek geen eindzege van de Giro ingezeten? En waar zijn de regionale talenten bij de ploeg, die ooit in 2008 in Wierden begon met een regionale groep renners? Vragen die Spekenbrink zaterdag zal beantwoorden. De uitzending begint om 09.00 uur op Radio Oost. Het gesprek met hem is ook terug te luisteren als Podcast op De Oosttribune.