Meer besmette trekvogels op komst, boeren maken zich zorgen

Boerin Rian Jannink uit Hertme heeft haar bedrijf, Biologisch Pluimveebedrijf Jannink, goed afgeschermd van de buitenwereld. "Mensen mogen het terrein niet op en zelf moeten we ons ook aan strenge regels houden", legt ze uit.

Ze maakt zich steeds meer zorgen om het virus. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er vanochtend weer twee pluimveebedrijven geruimd moesten worden in Gelderland. "Je wil echt niet dat dat gebeurt bij je bedrijf. Het heeft een enorme impact, want je geeft om je dieren. Het ergste wat je als boer kan overkomen, is dat je stal geruimd moet worden."

Veel impact

En niet alleen voor bedrijven waar het virus wordt aangetroffen, zijn er gevolgen. Ook de bedrijven eromheen krijgen dan te maken met strengere maatregelen.

"Eerst in een cirkel van drie kilometer, maar daarna ook in een zone van tien kilometer. Die bedrijven gaan op slot, ze mogen geen eieren afleveren en er mogen geen vervoersbewegingen plaatsvinden." Verstandig en nuttig vindt Jannink, maar de impact is er niet minder om.

Virus op reis

Dat we in Nederland zoveel last hebben van de vogelgriep, komt doordat besmette trekvogels uit het oosten van Europa hiernaartoe komen. En daarom werd er enkele weken geleden al een ophokplicht ingesteld voor Nederlandse boerenbedrijven.

Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders verwacht dat het aantal besmette wilde vogels zelfs nog gaat toenemen.

Vogelparadijs

In Overijssel is het risico op besmetting het grootst in waterrijke gebieden, want daar komen veel trekvogels naartoe. In de Wieden strijken in deze tijd allerlei soorten trekganzen neer. Ook andere watervogels weten de Kop van Overijssel te vinden: het is de perfecte plek voor hen om uit te rusten en voedsel te zoeken op hun trektocht.

Voor zover bekend is er in Overijssel nog geen vogelgriep geconstateerd, maar boswachter Johann Prescher van Natuurmonumenten is wel alert: “In Friesland zijn al honderden besmettingen gemeld, dat is helemaal niet zo ver hier vandaan, dus de kans dat ook hier besmette watervogels opduiken en de ziekte verspreiden is wel reëel.”

Melding maken

Vind of zie je een dode vogel? "Blijf er dan vanaf en meld het bij de dierenambulance", zegt vakbondsvoorzitter De Haan. "Zie je meer dan drie dode watervogels? Meld het dan bij de NVWA. Het kan ook via de boswachters, maar het moet gemeld worden bij de autoriteiten." Volgens haar kunnen mensen op die manier een belangrijke rol spelen om het risico op verspreiding kleiner te maken.

Ook Prescher benadrukt dat mensen dode vogels vooral niet moeten aanraken, maar wel moeten melden bij de instanties die zich met vogelgriep bezig houden. Dat geldt ook voor het zien van zieke dieren: "Vogels die ziek zijn, vertonen soms ook afwijkend gedrag, Denk aan rare bewegingen met hun kop, niet meer op hun poten kunnen staan, of ademhalingsmoeilijkheden. Als je zoiets signaleert, kan dat ook gemeld worden.”