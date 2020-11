Opsporing Verzocht levert acht tips op over liquidatiepoging op curator Philippe Schol en beschieting sportschool in Losser

De politie heeft acht tips gekregen over de beschieting van een sportschool in Losser. In het opsporingsprogramma werd gisteravond het verband gelegd tussen de beschieting en de liquidatiepoging op de Enschedese curator Philippe School.

Vrijdag is het precies een jaar geleden dat de curator zwaargewond raakte toen hij werd beschoten tijdens het uitlaten van zijn hond in de buurt van zijn woning in de Duitse grensplaats Gronau. De daders namen hem vanuit een zilvergrijze Volkswagen Polo onder vuur.

Dat de aanslag op de curator en de beschieting van de sportschool met elkaar verband houden, zou blijken uit uitvoerig forensisch onderzoek. De curator deed ten tijde van de incidenten onderzoek naar de achtergronden van het faillissement van de sportschool in Losser.

Of de binnengekomen tips bruikbaar zijn, is niet bekend.

Andere Overijsselse zaken

Ook werd in het opsporingsprogramma aandacht besteed aan een reeks inbraken bij opticiens in Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Inbrekers maakten voor tienduizenden euro's aan merkbrillen buit. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de inbraken, maar de politie kreeg veertien tips binnen over zaken.

Daarnaast werden er in Opsporing Verzocht ook beelden getoond van een woninginbraak in de Vinkenbuurt in Ommen, maar dit leverde de politie tot nu toe geen tips op.