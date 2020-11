Krijgen ouders van omgekomen Chiel (16) vandaag eindelijk rust door uitspraak in hoger beroep verkeersongeval Almelo?

Het ongeval, waarbij Chiel eind januari 2017 op zijn fiets op de Windmolenbroekseweg werd aangereden door een automobilist, kwam destijds landelijk in het nieuws.

Vooral omdat burgemeester Arjen Gerritsen kort erna een indringende oproep deed aan getuigen van het verkeersdrama. Want wat bleek? Tal van omstanders hadden foto's en video's gemaakt en die vervolgens verspreid.

'Stop met rondsturen'

De burgemeester sprak niet alleen zijn afschuw hierover uit, maar vroeg vooral te stoppen met het rondsturen van de opnames. Daardoor bestond op een gegeven moment zelfs het reële gevaar dat de nabestaanden via de foto's en filmpjes moesten vernemen over de tragische dood van Chiel, nog voordat de politie ze had kunnen informeren.

Naar aanleiding van het verkeersdrama rond Chiel is er nieuwe wetgeving die het online plaatsen van beelden van ongelukken moet verbieden (Foto: RTV Oost)

Cel en rijontzegging

De verdachte automobilist werd destijds door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot zes maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van twee jaar.

Berekend is dat de man tussen de 84 en en 93 kilometer per uur heeft gereden, waar slechts 50 is toegestaan. Bovendien bestaat het vermoeden dat hij aan het videobellen was met zijn toenmalige vriendin, maar dit is nooit bewezen.

Verbijsterd

De ouders van Chiel en zijn broers hoopten na het vonnis zo snel mogelijk de draad weer enigszins op te kunnen pakken. Maar tot hun verbijstering ging de man na zijn veroordeling in hoger beroep.

"Echt op het allerlaatste moment", vertelt moeder Nina. "Hij had twee weken de tijd om daarover een beslissing te kunnen nemen. Nou, die vrijdagmiddag werden we even voor vijven 's middags gebeld met het nieuws dat hij toch bezwaar had aangetekend. Eerlijk gezegd had ik er zelf al enigszins rekening mee gehouden, maar vooral mijn man kon er niet mee omgaan."

Extra leed

Echtgenoot Jan ging daar later tijdens zijn spreekrecht nog eens nadrukkelijk op in: "Hierdoor hebben wij veertien maanden extra leed. Opnieuw kost het ons veel kracht en geduld. Kracht die we nodig zijn om door te gaan met ons leven, om overeind te blijven."

Blunder

Begin dit jaar diende het hoger beroep voor het gerechtshof in Arnhem. Daarbij werd een half jaar cel en twee jaar rijontzegging geëist. Maar door een blunder kon het hof geen arrest wijzen. Een van de raadsheren was namelijk kort daarvoor zeventig jaar geworden.

Formeel was hij nog wel bevoegd om in januari deel te nemen aan zittingen, maar in februari mocht hij geen arrest meer wijzen. Nina: "Ik was totaal uit het veld geslagen. Boos, verdrietig, ongelooflijk. Woorden schieten tekort om dit gevoel te beschrijven."

Proces overnieuw

Daarop moest het hele hoger beroep opnieuw. Dat zou aanvankelijk april plaatshebben, maar werd vanwege corona opgeschort.

Twee weken geleden moest de Almelose automobilist echter alsnog voor het gerechtshof verschijnen. Tot gruwen van de familie Meesters, die al die tijd in grote spanning verkeerde.

Geen medeleven

Net als bij eerdere zittingen had de verdachte vooral aandacht voor zijn eigen problemen en toonde hij weinig medeleven met de familie. Reden dat hij in hoger beroep was gegaan, was dat hij een eigen bedrijf heeft en zodoende eigenlijk niet de cel in kan. Ook kan hij zijn rijbewijs niet missen.

Nina Meesters en haar echtgenoot kunnen er nog altijd niet over uit. "Hij vertelde over zijn eigen bedrijf, maar hij staat niet eens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechters confronteerden hem ermee dat hij zo weinig medeleven richting ons toonde. Waarop hij beweerde dat hij tot driemaal toe contact had geprobeerd te zoeken, maar dat wij telkens de boot afhielden. Nou, dat is later door de politie uitvoerig gecheckt: hij heeft nooit contact met ons gezocht."

Zelfmedelijden

Tijdens haar spreekrecht richtte Nina zich rechtstreeks tot de verdachte: "Opnieuw werd bevestigd dat jij vooral medelijden voor jezelf voelt. Jij bent in jouw ogen het slachtoffer. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik een ongelofelijke boosheid voelde voor de manier hoe jij je tijdens deze zitting gedroeg en voor de antwoorden die jij gaf. Hoe jij totaal geen gevoel hebt, naar ons als ouders en broers van Chiel."

"Wat mij vooral shockeerde, was jouw reactie toen werd gevraagd hoe jij je zou voelen als een van jouw zusjes hetzelfde zou zijn overkomen als Chiel. Wanneer zij op deze wijze om het leven zou komen. Jouw antwoord kneep mij de keel dicht. Je zei dat je mee zou voelen met de dader, omdat jij nu wist hoe zwaar deze het had. Dat zit mij tot de dag van vandaag nog dwars."

Alsnog arrest

Vandaag wijst het hof dan eindelijk arrest in deze langslepende procedure. Daarna hopen de ouders eindelijk te kunnen beginnen aan de rouwverwerking. Moeder Nina: "Nog steeds krijgen wij professionele hulp om met al deze onmacht, boosheid en verdriet om te kunnen gaan. Hulp die hard nodig is, om ons staande te houden en sterk te blijven voor onze beide andere zoons."

Een hele kleine, schrale troost is er wel. Na het ongeluk heeft Nina zich hard gemaakt voor een wettelijk verbod op het online plaatsen van foto's en video's van slachtoffers van ongelukken. Onlangs is er een initiatiefwet ingediend die dat mogelijk moet maken, op straffe van een celstraf en torenhoge boete.

Ramptoerisme

Nina Meesters trok in haar strijd op met Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA). Dat mensen foto's of video's maken, dáár kan ze zich nog iets bij voorstellen. "Die kunnen nog een doel dienen. Ter verwerking, of om te helpen iets op te lossen."

"Maar waarom het op internet zetten? Dat is ramptoerisme. Pure sensatiezucht. Het is goed dat dit wetsvoorstel er nu ligt. En ik denk zeker dat alle commotie rond het fotograferen van het ongeluk van Chiel daarin een belangrijke rol heeft gespeeld."