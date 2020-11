Hoe vier jij dit jaar Sint-Maarten?

Zingend langs de deuren, vragend om snoep: dat is Sint-Maarten. Dit jaar ziet Sint-Maarten er anders uit. In Twente word je verzocht helemaal niet langs de deuren te gaan en in IJsselland mag het alleen in kleine groepjes en moet je anderhalve meter afstand houden.

Reden genoeg dus om even creatief aan de slag te gaan. Althans, dat dacht Jonne Kortmann. Op twitter plaatste ze het volgende creatieve idee:

Jonne verstopt in haar eigen huis een zak snoep voor haar kinderen. Ze krijgen een hint in de vorm van een foto. "Ik geef ze een kaartje waar de hint op staat over waar het tweede kaartje ligt. Zo gaan ze alle tien de kaartjes af tot ze de zak hebben gevonden op de plek van het tiende kaartje," legt ze uit.

We zijn benieuwd of Overijsselaars ook barsten van de ideeën. We horen graag of jullie thuis op een bijzondere manier Sint-Maarten vieren. Deel je verhaal of foto met ons door te appen naar 06 57 03 33 33.