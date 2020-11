Documentaire 'Leo Halle, Leeuw van Deventer' zondag op TV Oost

In 'Leo Halle, Leeuw van Deventer' vertelt zoon Ben Halle zijn kleindochter Lotje alles over haar legendarische opa, die in de jaren twintig en dertig furore maakte onder de lat bij Go Ahead. De documentaire is zondagavond te zien op TV Oost.

Halle was een van de sterkhouders van het gevierde Go Ahead, dat destijds tot de beste ploegen van Nederland behoorde. Met 'De Leeuw van Deventer' in het doel veroverde de club zowel in 1930 als in 1933 de landstitel.

Anno 2020 is Halle nog niet vergeten in De Adelaarshorst. In september van dit jaar werd er een standbeeld van hem onthuld, bij de toegangspoort van de thuishaven van Go Ahead Eagles. In 1986 werd ook al een tribune naar Halle vernoemd.

De documentaire 'Leo Halle, Leeuw van Deventer' van FOX Sports is komende zondag vanaf 20.30 uur te zien op TV Oost en wordt elk uur herhaald.