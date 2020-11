Video's, webinars en livestreams vervangen de infoavonden op middelbare scholen

"Het kan echt niet anders", zegt locatieleidster Liduïn Leferink van het Twickel College in Delden, waar vanavond de infoavond op het programma staat. "In eerste instantie hadden we bedacht om ouders in kleinere groepen te ontvangen en het over meerdere avonden te verdelen."

"Dan lukt het toch om de boodschap fysiek over te brengen. Na de herfstvakantie hebben alle scholen in en om Hengelo besloten om het anders te doen en niet fysiek ouders te ontmoeten, hoe graag we dat ook willen."

Video's en livestream

Voor Twickel in Delden betekende dat snel schakelen. Van de Carmel-scholengroep staat de school in Delden als eerste op de rol voor de infoavond. Samen met leerlingen is bedacht hoe de school in beeld zou komen. Er werd een bedrijf uit Hengelo ingeschakeld om video's te maken en een livestream te verzorgen.

Tekst gaat verder onder de video

In een virtuele tour die op de site van de school is geplaatst kunnen ouders naar elk lokaal in de school lopen. Daarvoor zijn in totaal achttien video's gemaakt. Naast de virtuele tour zijn er vanavond webinars, kunnen ouders vragen stellen en presentaties volgen via een livestream en kunnen via WhatsApp vragen worden gesteld. "Ik vind het spannend, maar ook erg mooi dat we het op deze manier voor elkaar hebben gekregen", zegt Leferink.

Open dagen in januari

Vrijwel alle middelbare scholen zetten deze maand video's en livestreams in om ouders van groep 8-leerlingen te informeren. Ook op MBO's, HBO's en universiteiten zijn de infoavonden en open dagen alleen online.

Of leerlingen en ouders wel fysiek welkom zijn tijdens de open dagen van de middelbare scholen in januari, durft Leferink nog niet te zeggen. "Als de situatie zo blijft, dan zullen we tegen die tijd ook weer allerlei creatieve ideeën met elkaar gaan bedenken."