Veiligheidsregio Twente vreest regionale lockdown: "Koste wat kost voorkomen"

Twente behoort samen met Rotterdam en Zuid-Holland Zuid tot de regio's met de hoogste besmettingscijfers. Voor die 'probleemregio's' worden door het kabinet extra maatregelen klaargezet, voor het geval de besmettingscijfers hoog blijven.

Maar veel over die regionale lockdown is nog onduidelijk, zoals wanneer het kabinet tot zo'n lockdown overgaat en welke regels er dan gaan gelden. "We weten de criteria niet, maar ik zou wel elk scenario willen vermijden", zegt Sander Schelberg, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Geen voorstander van regionale lockdown

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zei vanmorgen weinig in een regionale lockdown te zien, omdat aanvullende regiomaatregelen volgens hem niet duidelijk zijn voor burgers. Schelberg daarover: "Deze mogelijke maatregel van het kabinet is in afwijking met de lijn die door de 25 veiligheidsregio's is ingezet. De algemene lijn is nog steeds: gezamenlijk optrekken."

"We moeten nu alles op alles zetten", zegt Schelberg:

'Te druk op straat'

Schelberg roept Twentenaren op om nu echt iets te doen. "Of beter: om vooral iets te laten. Blijf vooral thuis, het is gewoon nog te druk op straat. Werk thuis. De basale naleving van de Twentenaren heeft het meeste effect."

De burgemeester van Hengelo uit forse kritiek op mensen die nu nog de coronaregels aan hun laars lappen. "Je bent gek als je nu zonder mondkapje door de supermarkt loopt of nu met meerderen gaat funshoppen", zegt hij stellig.

Wanneer regionale lockdown?

Op welk punt het kabinet een regionale lockdown gaat invoeren, is niet in beton gegoten. "Het is niet iets waarvan we nu kunnen zeggen: dát is het moment", zei premier Rutte gisteravond op de persconferentie, waarin hij sprak over een regionale lockdown.

"Binnen twee weken, eerder nog binnen één week, zal je zien of het nodig is. De komende week is eigenlijk de belangrijkste om die daling te kunnen zien."

'Geen briefje'

De premier kondigde gisteravond drie maatregelen aan in het geval van een regionale lockdown: een avondklok tussen 22.00 en 4.00 uur, sluiting van de niet-essentiële detailhandel en sluiting van scholen vanaf het voortgezet onderwijs.

Rutte benadrukte op de persconferentie dat het niet om een volledige lockdown gaat. "Het is niet zo dat je een briefje moet hebben om de straat op te mogen", zei de premier, doelend op onder meer de lockdown dit voorjaar in Italië.