VVD en PvdA in Overijssel: les op de basisschool in strijd tegen 'groeiende polarisatie'

Om de 'groeiende polarisatie' van de samenleving tegen te gaan, moeten kinderen op basisscholen in Overijssel les krijgen over democratie en rechtsstaat. Een soort maatschappijleer voor dummies dus. De Statenfracties van de PvdA en VVD stellen voor daar een proef mee te doen, om te beginnen op een handvol scholen.

"Jong geleerd is oud gedaan", zegt VVD-fractievoorzitter Regien Courtz. Als het aan haar ligt, worden de lessen straks gegeven aan leerlingen in groep 3, 4 en 5 van de basisschool. "In jip-en-janneketaal, en het liefst ook met thema's die in de provincies spelen. En dat dan zo concreet mogelijk."

Rond het stikstofdebat is op sommige Statenleden druk uitgeoefend. Dat was niet altijd even prettig Annemieke Wissink, fractievoorzitter PvdA

VVD en PvdA constateren dat nepnieuws een steeds grotere rol inneemt, en dat politici en journalisten worden belaagd . "Ook binnen de politiek neemt polarisatie toe, waardoor de democratische rechtsstaat in Nederland onder druk staat", stellen de partijen. Wissink heeft nog niet meegemaakt dat Statenleden werden belaagd. "Maar rond het stikstofdebat is op sommige Statenleden wel druk uitgeoefend. Dat was niet altijd even prettig."

Jong beginnen

De strijd tegen de polarisatie, is die te winnen op de basisschool? "Óók daar", zegt Courtz. "Het is goed om jong te beginnen", vindt ook Wissink. "Leer kinderen dat ze het oneens kunnen zijn en toch respect kunnen hebben voor elkaars mening."

Het plan moet aansluiten bij bestaande, vergelijkbare initiatieven op scholen, zegt Annemieke Wissink (PvdA). "Het is de bedoeling te zoeken naar scholen en gemeenten waar nog geen onderwijsprogramma is over democratie en rechtsstaat, maar dit wel willen."

Geen extra geld nodig

Voor de voorgestelde pilot is geen extra geld nodig, zegt Wissink. "Volgens de commissaris (van de Koning, red.) kan dit binnen de bestaande begroting."

Mocht de proef een succes blijken en door heel Overijssel worden uitgerold, dan is daar wel extra budget voor nodig. Wanneer de pilot een succes is, en wanneer niet, is niet duidelijk. Wissink: "Daar moeten we nog over nadenken." Als het aan Courtz ligt krijgen de kinderen daar ook een rol in.

Provinciale Staten stemmen vanavond over het voorstel.