Merel ging geregeld met honger slapen: 'Verhoog minimumloon jongeren'

Het is al jaren geleden, maar ze weet het nog goed: de hele middag zocht ze in haar huis, tussen de plooien van de bank, onder kasten, overal. Het resultaat: dertig cent. En twee blikjes tonijn in de kast. Die gaf ze aan haar katten en voor de zoveelste keer ging ze met een lege maag naar bed. Merel, nu 27 jaar, is een voorbeeld van een jongere die met veel te weinig geld moest rondkomen. En ze is niet de enige.

In haar woonkamer in de wijk Twekkelerveld in Enschede vertelt ze haar verhaal. Omringd door haar twee katten Captain en Jackie blikt ze terug op de jaren dat ze schuld op schuld stapelde en probeerde te ontkomen aan deurwaarders.

Ook had ze problemen met drugs. "De schaamte was zo groot, ik durfde niets te vragen aan mensen." Maandelijks kwam Merel met haar uitkering ruim 200 euro te kort, waardoor ze bijvoorbeeld haar zorgverzekering niet kon betalen.

Geld tekort

Merel is één van de jongeren die het moeilijk had toen ze 18 werd. Haar familie probeerde haar wel te helpen, maar door psychische problemen was dat moeilijk. Jongeren die zelfstandig wonen komen standaard geld tekort, soms zonder dat ze het door hebben. "Je wordt 18, je hebt geen flauw benul wat er van je wordt verwacht en je moet opeens zelf van alles betalen." Merel verstopte zich voor deurwaarders, waardoor haar schulden alleen maar opliepen.

Uiteindelijk belandde ze bij de stadsbank en is ze nu na jaren afbetalen bijna schuldenvrij. Terugkijkend vindt ze dat er wat mis is met het systeem in Nederland. "Ik vind het eigenlijk absurd dat je als jongere van 18 jaar zoveel moet betalen, bijvoorbeeld aan de zorgverzekering. Je betaalt net zoveel als een oudere volwassene. En de consequentie van het huidige systeem is: als je het niet kunt betalen, dan betaal je maar meer. En dat kan helemaal niet."

Petitie

Inmiddels gaat het een stuk beter met Merel. Ze heeft werk, ze helpt jongeren met een verslaving met zelfhulpgroep DJ Mik. Ze heeft weer geld om boodschappen te doen, voor haar katten én haarzelf.

Ze ondersteunt de lobby-actie van de gemeente en roept iedereen op om de petitie te tekenen die oproept voor een hoger minimumloon.